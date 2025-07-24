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Подтягиваем кожу без операций: упражнения для упругости и подтянутости тела

Упругость кожи на 100%: 4 упражнения, которые помогут вам избавиться от дряблости
2:32
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом наша кожа теряет свою упругость и эластичность. Однако с помощью правильных упражнений можно не только укрепить мышцы, но и улучшить состояние кожи, сделав её более подтянутой и молодой. Узнайте, о самых эффективных упражнениях, которые помогут вернуть вам упругость и сияние.

Тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Тренировка

1. Упражнение для бедер: выпады

Выпады — это одно из лучших упражнений для укрепления бедер и ягодиц, которое также способствует подтяжке кожи в этих областях. Выполняйте выпады вперед и назад, чтобы активировать мышцы и ускорить кровообращение. Эти движения способствуют выработке коллагена, который помогает укрепить кожу и улучшить её текстуру.

Как делать:

  1. Встаньте прямо, сделайте широкий шаг вперед.
  2. Опускайтесь вниз до угла 90 градусов в колене.
  3. Вернитесь в исходную позицию и повторите.

2. Упражнение для рук: отжимания

Отжимания не только укрепляют грудные и плечевые мышцы, но и помогают подтянуть кожу рук. Особенно это важно для женщин, которые замечают, как с возрастом кожа на руках теряет упругость.

Как делать:

  1. Лягте на пол, ладони под плечами, корпус прямой.
  2. Опускайтесь вниз, сгибая локти, затем отжимайтесь в исходную позицию.
  3. Повторяйте 10-15 раз.

3. Упражнение для живота: планка

Планка — это отличное упражнение для укрепления мышц пресса. Оно не только помогает сделать живот более плоским, но и стимулирует кровообращение, что способствует подтяжке кожи и укреплению её структуры.

Как делать:

  1. Лягте на живот, опираясь на локти и пальцы ног.
  2. Поднимите тело в прямую линию от головы до пяток.
  3. Держитесь в таком положении 30 секунд, постепенно увеличивая время.

4. Упражнение для всего тела: йога и растяжка

Йога и растяжка помогают улучшить гибкость и подтянуть кожу на всем теле. Некоторые асаны помогают укрепить мышцы, улучшая контуры тела и стимулируя выработку коллагена. Растяжка также улучшает кровообращение, что способствует более здоровому виду кожи.

Правильные упражнения могут стать отличным дополнением к уходу за кожей. Включите эти упражнения в свой фитнес-режим, и вы заметите заметные изменения.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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