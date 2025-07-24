Как выбрать между ботоксом и филлерами для коррекции морщин — полное руководство

Морщины — это естественная часть старения, но на современном рынке косметологии есть способы вернуть лицу молодость. Ботокс и филлеры — две самых популярных процедуры для борьбы с морщинами, но каждая из них имеет свои особенности. Как выбрать, что лучше подходит именно вам? Мы рассмотрим, что такое ботокс и филлеры, их преимущества и недостатки.
Ботокс — это нейротоксин, который блокирует нервные импульсы, расслабляя мышцы, вызывающие морщины. Процедура эффективна для устранения мимических морщин, особенно в области лба, вокруг глаз и на шее. Ботокс не наполняет кожу, а именно «замораживает» движение мышц, что приводит к разглаживанию морщин. Эффект заметен через несколько дней, а результат сохраняется от 3 до 6 месяцев.
Филлеры — это инъекции, которые восстанавливают объем и устраняют морщины путем введения субстанции, такой как гиалуроновая кислота. Филлеры могут корректировать как поверхностные, так и глубокие морщины, а также восстанавливать утраченный объём в щеках, губах и области подбородка. Этот метод действует дольше, чем ботокс, обычно до 12 месяцев, и может существенно улучшить контуры лица.
Выбор между ботоксом и филлерами зависит от типа морщин и желаемого результата.
Иногда косметологи комбинируют оба метода для достижения наилучшего эффекта.
Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.
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