Как выбрать между ботоксом и филлерами для коррекции морщин — полное руководство

Ботокс или филлеры: какой метод подходит для ваших морщин — выбираем правильно

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Морщины — это естественная часть старения, но на современном рынке косметологии есть способы вернуть лицу молодость. Ботокс и филлеры — две самых популярных процедуры для борьбы с морщинами, но каждая из них имеет свои особенности. Как выбрать, что лучше подходит именно вам? Мы рассмотрим, что такое ботокс и филлеры, их преимущества и недостатки.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/e8/73/54/e8735432d51d3d180d5ca01bbb9df779.jpg Косметология

Ботокс: заморозка морщин для мгновенного эффекта

Ботокс — это нейротоксин, который блокирует нервные импульсы, расслабляя мышцы, вызывающие морщины. Процедура эффективна для устранения мимических морщин, особенно в области лба, вокруг глаз и на шее. Ботокс не наполняет кожу, а именно «замораживает» движение мышц, что приводит к разглаживанию морщин. Эффект заметен через несколько дней, а результат сохраняется от 3 до 6 месяцев.

Преимущества:

Быстрый эффект

Минимальное восстановление

Недостатки:

Не работает с глубокими морщинами

Нужно делать повторные процедуры

Филлеры: глубокая коррекция и объём

Филлеры — это инъекции, которые восстанавливают объем и устраняют морщины путем введения субстанции, такой как гиалуроновая кислота. Филлеры могут корректировать как поверхностные, так и глубокие морщины, а также восстанавливать утраченный объём в щеках, губах и области подбородка. Этот метод действует дольше, чем ботокс, обычно до 12 месяцев, и может существенно улучшить контуры лица.

Преимущества:

Работает с глубокими морщинами

Восстанавливает объём и контуры

Долговременный результат

Недостатки:

Могут быть синяки и отеки после процедуры

Не подходит для всех типов морщин

Что выбрать? Ботокс или филлеры?

Выбор между ботоксом и филлерами зависит от типа морщин и желаемого результата.

Если ваша основная проблема — мимические морщины, лучше обратиться к ботоксу. Если же вам нужно восстановить утраченный объём или избавиться от глубоких морщин, тогда лучше выбрать филлеры.

Иногда косметологи комбинируют оба метода для достижения наилучшего эффекта.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.



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