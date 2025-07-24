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Как выбрать между ботоксом и филлерами для коррекции морщин — полное руководство

Ботокс или филлеры: какой метод подходит для ваших морщин — выбираем правильно
2:17
Моя семья » Красота и стиль

Морщины — это естественная часть старения, но на современном рынке косметологии есть способы вернуть лицу молодость. Ботокс и филлеры — две самых популярных процедуры для борьбы с морщинами, но каждая из них имеет свои особенности. Как выбрать, что лучше подходит именно вам? Мы рассмотрим, что такое ботокс и филлеры, их преимущества и недостатки.

Косметология
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Косметология

Ботокс: заморозка морщин для мгновенного эффекта

Ботокс — это нейротоксин, который блокирует нервные импульсы, расслабляя мышцы, вызывающие морщины. Процедура эффективна для устранения мимических морщин, особенно в области лба, вокруг глаз и на шее. Ботокс не наполняет кожу, а именно «замораживает» движение мышц, что приводит к разглаживанию морщин. Эффект заметен через несколько дней, а результат сохраняется от 3 до 6 месяцев.

Преимущества:

  • Быстрый эффект
  • Минимальное восстановление

Недостатки:

  • Не работает с глубокими морщинами
  • Нужно делать повторные процедуры

Филлеры: глубокая коррекция и объём

Филлеры — это инъекции, которые восстанавливают объем и устраняют морщины путем введения субстанции, такой как гиалуроновая кислота. Филлеры могут корректировать как поверхностные, так и глубокие морщины, а также восстанавливать утраченный объём в щеках, губах и области подбородка. Этот метод действует дольше, чем ботокс, обычно до 12 месяцев, и может существенно улучшить контуры лица.

Преимущества:

  • Работает с глубокими морщинами
  • Восстанавливает объём и контуры
  • Долговременный результат

Недостатки:

  • Могут быть синяки и отеки после процедуры
  • Не подходит для всех типов морщин

Что выбрать? Ботокс или филлеры?

Выбор между ботоксом и филлерами зависит от типа морщин и желаемого результата.

  1. Если ваша основная проблема — мимические морщины, лучше обратиться к ботоксу.
  2. Если же вам нужно восстановить утраченный объём или избавиться от глубоких морщин, тогда лучше выбрать филлеры.

Иногда косметологи комбинируют оба метода для достижения наилучшего эффекта.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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