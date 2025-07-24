Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смерть Марка Захарова и влияние на театр: что говорит Виктор Раков?
К 2050 году кухни могут исчезнуть: как это изменит нашу повседневную жизнь
Гаджеты могут повысить безопасность водителей: полезные устройства для дороги
Как подготовить луковицы лилий к зимовке с помощью правильной подкормки в июле
Какие фразы могут вызвать неловкость в Испании? Говорите именно так, чтобы не ошибиться
Свекла, капуста и картофель подешевели на 3,5% в России с 15 по 21 июля
Выставка в Ирландии: 17 манускриптов открывают жизнь средневековых монахов
Празднующий юбилей Богомолов показал, как он выглядел в детстве
Секретные ингредиенты для идеального теста: узнайте, как приготовить блины как в ресторане

Психология похудения: как стресс влияет на ваш метаболизм

Стресс и похудение: как кортизол саботирует ваши усилия и как вернуть контроль за 7 дней
2:29
Моя семья » Красота и стиль

Похудение — это не только про физические усилия, но и про психологическое состояние. Стресс, как ни странно, может значительно замедлить процесс снижения веса, несмотря на усилия в зале и здоровое питание. Сегодня мы расскажем, как именно стресс влияет на ваш организм и что можно сделать, чтобы уменьшить его.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

1. Как стресс влияет на гормоны и аппетит?

Когда мы испытываем стресс, в нашем организме повышается уровень гормона кортизола. Это «гормон стресса», который не только влияет на метаболизм, но и активирует центры голода. В ответ на стресс мы часто начинаем искать утешение в еде, предпочитая сладости или жирную пищу, что приводит к лишним калориям и препятствует снижению веса.

2. Стресс замедляет метаболизм

Кортизол также замедляет обмен веществ, что затрудняет процесс сжигания жира. Если уровень кортизола высок на протяжении долгого времени, это может привести к накоплению жира в области живота. Помимо этого, стресс влияет на качество сна, который также играет важную роль в процессе похудения, нарушая естественные процессы восстановления и регуляции гормонов.

3. Как бороться с влиянием стресса на похудение?

Первая и важнейшая мера — это работа с самим стрессом. Медитации, йога и дыхательные практики помогают уменьшить уровень кортизола в организме. Также важно наладить режим сна, ведь качественный отдых способствует восстановлению гормонального баланса и улучшению метаболизма. Физическая активность, например, кардио-тренировки, не только помогут вам сжигать калории, но и снизят уровень стресса.

4. Питание при стрессе

Когда уровень стресса высок, важно делать акцент на питательных веществах, которые способствуют снижению кортизола. Включите в свой рацион продукты с высоким содержанием магния (орехи, зеленые овощи), омега-3 (рыба, льняное масло) и витамины группы B. Это поможет улучшить настроение и поддерживать нормальный уровень гормонов, что в свою очередь сделает процесс похудения более эффективным.

Важно осознавать влияние стресса на ваше тело и предпринимать шаги для его уменьшения.  Ваши усилия будут вознаграждены — не забывайте об этом!

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Свекла, капуста и картофель подешевели на 3,5% в России с 15 по 21 июля
Выставка в Ирландии: 17 манускриптов открывают жизнь средневековых монахов
Стресс и похудение: как кортизол саботирует ваши усилия и как вернуть контроль за 7 дней
Празднующий юбилей Богомолов показал, как он выглядел в детстве
Секретные ингредиенты для идеального теста: узнайте, как приготовить блины как в ресторане
Палтус — хищник, который предпочитает холодные воды и может дожить до 20 лет
Прилетели: Ryanair оставил туристов без чемоданов на Гран-Канарии
Психолог объяснил, стремление к контролю связано со страхом перед нестабильностью
Огромный астероид 2025 OW: когда и как близко он пролетит мимо Земли
На российском рынке увеличилось количество подделок автозапчастей — данные Emex
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.