Психология похудения: как стресс влияет на ваш метаболизм

Стресс и похудение: как кортизол саботирует ваши усилия и как вернуть контроль за 7 дней

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Похудение — это не только про физические усилия, но и про психологическое состояние. Стресс, как ни странно, может значительно замедлить процесс снижения веса, несмотря на усилия в зале и здоровое питание. Сегодня мы расскажем, как именно стресс влияет на ваш организм и что можно сделать, чтобы уменьшить его.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

1. Как стресс влияет на гормоны и аппетит?

Когда мы испытываем стресс, в нашем организме повышается уровень гормона кортизола. Это «гормон стресса», который не только влияет на метаболизм, но и активирует центры голода. В ответ на стресс мы часто начинаем искать утешение в еде, предпочитая сладости или жирную пищу, что приводит к лишним калориям и препятствует снижению веса.

2. Стресс замедляет метаболизм

Кортизол также замедляет обмен веществ, что затрудняет процесс сжигания жира. Если уровень кортизола высок на протяжении долгого времени, это может привести к накоплению жира в области живота. Помимо этого, стресс влияет на качество сна, который также играет важную роль в процессе похудения, нарушая естественные процессы восстановления и регуляции гормонов.

3. Как бороться с влиянием стресса на похудение?

Первая и важнейшая мера — это работа с самим стрессом. Медитации, йога и дыхательные практики помогают уменьшить уровень кортизола в организме. Также важно наладить режим сна, ведь качественный отдых способствует восстановлению гормонального баланса и улучшению метаболизма. Физическая активность, например, кардио-тренировки, не только помогут вам сжигать калории, но и снизят уровень стресса.

4. Питание при стрессе

Когда уровень стресса высок, важно делать акцент на питательных веществах, которые способствуют снижению кортизола. Включите в свой рацион продукты с высоким содержанием магния (орехи, зеленые овощи), омега-3 (рыба, льняное масло) и витамины группы B. Это поможет улучшить настроение и поддерживать нормальный уровень гормонов, что в свою очередь сделает процесс похудения более эффективным.

Важно осознавать влияние стресса на ваше тело и предпринимать шаги для его уменьшения. Ваши усилия будут вознаграждены — не забывайте об этом!

Уточнения

Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).



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