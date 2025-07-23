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Эти простые упражнения помогут вам сбросить жир за 15 минут в день — без усилий

Гарвардские рекомендации: 4 эффективных упражнения для похудения без больших усилий
2:09
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Если вы хотите сжигать жир эффективно и без лишних усилий, стоит обратить внимание на простые, но мощные упражнения, рекомендованные экспертами Гарвардского университета. Важным элементом для успешного преображения является сочетание регулярных физических упражнений, сбалансированного питания и достаточного отдыха. Вот 4 простых способа, которые помогут вам достичь желаемых результатов.

Девушка плавает в бассейне
Фото: https://i.pinimg.com/736x/73/e0/f5/73e0f572fb54b48149e47e05859817df.jpg
Девушка плавает в бассейне

1. Динамичная ходьба

Это одно из самых доступных, но и эффективных упражнений для сжигания жира. Ходьба укрепляет кости, регулирует давление и способствует улучшению настроения. Начните с 15-20 минут в день, 3-5 раз в неделю. Особую пользу принесет прогулка после еды: она ускоряет пищеварение и помогает сжигать калории.

2. Тай-чи

Тайцзицюань — это не просто расслабляющая практика, а эффективное средство для укрепления мышц и улучшения равновесия. При медленных, осознанных движениях это упражнение щадяще воздействует на тело, идеально подходя для людей с ограниченной подвижностью или пожилых людей.

3. Тяжелая атлетика

Не думайте, что тяжелая атлетика — это только для бодибилдеров. Увеличение мышечной массы помогает сжигать больше жира даже в покое. Начните с упражнений с собственным весом, например, отжиманий и приседаний, постепенно переходя к легким весам.

4. Плавание

Это универсальное упражнение активирует практически все мышцы тела, при этом не создавая нагрузки на суставы. Плавание помогает снять стресс, улучшить настроение и укрепить физическое состояние, даря ощущение благополучия.

Прежде чем начать выполнять эти упражнения, не забудьте проконсультироваться с профессионалом, чтобы он помог вам выбрать подходящую программу в зависимости от ваших целей и состояния здоровья. С индивидуальным подходом результаты будут быстрыми и долговременными.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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