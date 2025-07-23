Секреты женской кожи: как гормоны подсказывают, когда сиять, а когда бороться с раздражениями

Влияние менструального цикла на кожу: изменения в разные фазы месяца

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Женская кожа — это не просто внешний покров, а чувствительный индикатор множества внутренних процессов, особенно гормональных изменений. На протяжении всего менструального цикла кожа подвергается влиянию колебаний уровня эстрогена и прогестерона, что напрямую сказывается на её внешнем виде. Эти гормональные "качели" могут вызывать изменения, такие как акне, сухость, раздражения, а также придавать лицу сияние или, наоборот, тусклый оттенок. Разберёмся, как меняется состояние кожи в разные фазы цикла и как адаптировать уход в зависимости от этого.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с тканевой маской на лице

Фазы цикла и их влияние на кожу

Менструальный цикл длится в среднем 28 дней и делится на несколько фаз, каждая из которых по-своему влияет на состояние кожи.

Фолликулярная фаза (7-13 день): время сияния

После менструации уровень эстрогена растёт, и кожа становится упругой, увлажнённой и более гладкой. Это идеальный период для обновляющего и антивозрастного ухода. В этот период кожа хорошо воспринимает активные компоненты, такие как AHA-кислоты и витамин C, а также увлажняющие маски.

Овуляция (14-16 день): пик красоты

На пике эстрогена кожа увлажняется, светится, появляется естественный glow. В этот период лучше избегать экспериментирования с новыми средствами и сосредоточиться на поддерживающем уходе с антиоксидантами и увлажняющими компонентами. Это идеальное время для важных встреч или фотосессий.

Лютеиновая фаза (17-28 день): испытание на прочность

После овуляции уровень прогестерона растёт, что может привести к увеличению жирности кожи и расширению пор. Часто в этот период появляются воспаления и акне. Важно использовать средства с салициловой кислотой, ниацинамидом, а также успокаивающие компоненты, такие как центелла и пантенол. Избегайте агрессивных скрабов и спиртовых тоников.

Менструация (1-5 день): время заботы

Когда гормоны находятся на минимуме, кожа становится сухой, раздражённой, а цвет лица тускнеет. В этот период особенно важно увлажнение и мягкое очищение. Используйте мицеллярную воду или молочко для очищения и продукты с гиалуроновой кислотой или керамидами для интенсивного увлажнения.

Когда стоит обратиться к врачу

Если высыпания становятся постоянными или усиливаются перед менструацией, это может быть признаком гормонального дисбаланса. В этом случае не стоит откладывать визит к гинекологу или эндокринологу, чтобы решить проблему на гормональном уровне.

Как подстроить уход под гормональные изменения

Кожа женщины не должна быть одинаковой каждый день. Вместо того чтобы бороться с её переменами, лучше научиться подстраивать уход под её потребности в разных фазах цикла. Важно понимать, что грамотный уход поможет вашей коже выглядеть и чувствовать себя комфортно в любой день месяца.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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