Вьющиеся волосы и короткая стрижка: невероятный дуэт, который стоит попробовать этим летом

Вьющиеся волосы и короткие стрижки: идеальные сочетания для каждого типа

3:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда наступает лето, а вместе с ним приходят вечеринки и праздники, обновление образа — это отличная возможность подготовиться к сезонам. И если ты давно задумываешься о смене имиджа, короткая стрижка для вьющихся волос — это не только тренд, но и идеальное решение для жаркого времени года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с локонами на солнце

Короткая стрижка не только позволяет укоротить время на укладку, но и подчеркивает естественную текстуру волос, особенно для тех, кто обладает вьющимися локонами. Вьющиеся волосы становятся более послушными и выглядят живо, а за счет краткости стрижки, волосы легче укладываются, даже когда погода непредсказуема.

Как выбрать парикмахера

Прежде чем решиться на радикальные изменения, обязательно поговорите с опытным парикмахером, специализирующимся на вьющихся и афро-волосах. По словам Трейси Хаятт, специалиста по текстурированным волосам:

"Не стесняйтесь задавать вопросы своему мастеру и изучить его работы. Это поможет понять, подходит ли его стиль вашему представлению о идеальной стрижке".

Если вам хочется радикальных перемен, важно ответить на вопрос: насколько вы готовы к изменениям? Например, если вам подходит стиль с возможностью для изменений в будущем, это не самая большая перемена. Однако если вы на 8 или 9 из 10 хотите кардинальные изменения, это знак, что можно смело переходить к решительным шагам.

Выбор стрижки по типу вьющихся волос

Вьющиеся волосы невероятно универсальны и могут быть выполнены в самых разных стилях. Джейк Шавериен, парикмахер из HARI's, отмечает:

"Каждый тип волос уникален. Мы адаптируем стиль в зависимости от конкретного типа локонов".

С короткой стрижкой вам придется посещать парикмахера каждые 7-8 недель, чтобы поддерживать форму и структуру локонов.

Уход за короткими вьющимися волосами

Здоровые волосы начинаются с заботы о коже головы. Парикмахер Миффи Гокнил рекомендует использовать очищающий шампунь хотя бы раз в месяц, чтобы избавиться от накопившихся загрязнений, которые могут обезвоживать волосы. После мытья всегда аккуратно промакивайте волосы полотенцем из микрофибры, а затем наносите глубокую увлажняющую маску.

Регулярное увлажнение — это ключ к красивым локонам. Использование увлажняющих средств, таких как масла или несмываемые кондиционеры, помогает сохранить структуру волос.

"Не забывайте о масле для волос, которое помогает удерживать влагу в локонах", — советует Хаятт.

Если волосы сушите феном, используйте диффузор с низкой температурой, чтобы не повредить структуру локонов.

Новый образ, новые ощущения

Теперь, когда у вас есть все необходимое для идеальной короткой стрижки, важно также подумать о том, как этот образ будет сочетаться с вашим ежедневным уходом за волосами и укладкой.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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