Цвет лака, который идеально подчеркивает твою кожу — забудь об ошибках

Идеальный маникюр: какой цвет лака подходит для холодного и теплого подтона кожи

2:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Найти идеальный оттенок лака для маникюра — это не просто следование трендам, а знание тонкостей своего цвета кожи. Ведь если выбрать не тот цвет, маникюр может показаться чуждым и негармоничным. Важно учитывать, какой подтон у вашей кожи — это ключ к идеальному маникюру, который подчеркивает вашу природную красоту. Давайте разберемся, как выбрать оттенок лака в зависимости от подтона кожи.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Лак для ногтей

Как определить подтон кожи

Подтон — это не просто цвет вашей кожи, а ее "внутренняя температура". Он может быть холодным, теплым или нейтральным, и именно он влияет на то, какие цвета лака будут гармоничными, а какие — нет.

Холодный подтон: кожа с голубым, розовым или фиолетовым отливом. Вены на запястье кажутся синими.

Теплый подтон: кожа с золотистым или персиковым оттенком. Вены кажутся зелеными.

Нейтральный подтон: кожа, в которой сбалансированы холодные и теплые ноты. Вены могут быть сине-зелеными.

Маникюр для холодного подтона кожи

Для кожи с холодным подтоном лучше подходят лаки с синим, фиолетовым или розовым оттенками. Например:

Холодный розовый

Сиреневый

Лаванда, сливовый, бордо

Металлическое серебро

Маникюр для теплого подтона кожи

Если у вас теплый подтон, выбирайте лаки с золотыми, персиковыми и оливковыми нотками. Эти оттенки подчеркнут ваш загар и сделают руки более живыми и свежими. Идеальные оттенки:

Персиковые, коралловые

Горчичный, терракотовый

Бронзовый, золотой

Маникюр для нейтрального подтона кожи

Нейтральные подтон кожи — это самая удачная ситуация для маникюра, потому что вам идут почти все цвета, если они не чрезмерно холодные или слишком теплые.

Ваши оттенки:

Бежевый, тауп

Классический красный

Пастельные оттенки с шиммером

Подбор цвета по цветотипу

Также не забывайте учитывать свой цветотип. Он важен не только при выборе одежды, но и для маникюра:

Зима: темно-сливовый, бордо, насыщенный синий

Весна: персиковый, абрикосовый, пастельные цвета

Осень: терракота, охра, шоколад

Лето: пыльно-розовый, сиреневый, голубой лед

Как сочетать маникюр с одеждой

Не забывайте, что маникюр и одежда должны работать в гармонии. Если в вашем гардеробе много нейтральных цветов, смело добавляйте яркость с помощью маникюра. А если одежда яркая, маникюр стоит выбирать спокойных оттенков, чтобы не перегрузить образ.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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