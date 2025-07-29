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Крем стоимостью в 100 рублей победил люксовый: вот как это возможно

Увлажняющий крем: определяем полезные ингредиенты по INCI списку
3:52
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Сухая и стянутая кожа — признак нарушения гидролипидного барьера, который нужно восстанавливать. Исследование, опубликованное в Журнале косметической дерматологии в 2023 году, показало, что регулярное увлажнение кожи снижает потерю влаги через эпидермис на 25–30%.

Вазелин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вазелин

Основная задача увлажняющего крема — не только доставлять воду в кожу, но и удерживать её в эпидермисе. Доктор Елена Петрова, дерматолог из НИИ клинической дерматологии, отмечает, что кремы с церамидами и жирными кислотами лучше восстанавливают барьер, чем лёгкие гели.

Выбор увлажняющего крема начинается с определения типа кожи: жирная, сухая, комбинированная или чувствительная. Для жирной кожи ВОЗ рекомендует использовать некомедогенные средства с ниацинамидом, который регулирует выработку кожного сала.

Сезон также играет важную роль. Зимой лучше использовать плотные текстуры с маслами (жожоба, ши), а летом — лёгкие флюиды с антиоксидантами. В клинике Meio Clinic советуют летом обязательно использовать SPF 30+, даже если вы пользуетесь увлажняющим кремом, пишет mszizkovakrnov.cz.

Увлажняющие средства делятся на три типа: гигроскопичные (гиалуроновая кислота, глицерин), окклюзионные (вазелин, сквалан) и смягчающие (церамиды). Исследования, опубликованные в Международном журнале косметической науки в 2022 году, показывают, что гиалуроновая кислота и сквалан действуют синергетически.

Избегайте ингредиентов, которые могут раздражать кожу, таких как денатурированный спирт, отдушки и агрессивные поверхностно-активные вещества (SLS/SLES), особенно если у вас чувствительная кожа. Европейское агентство по безопасности продуктов (EASA) строго контролирует концентрацию потенциальных аллергенов в косметике.

Умение читать список ингредиентов по INCI важно: компоненты указаны в порядке убывания их концентрации. Ищите активные ингредиенты в верхней трети списка, рекомендует Анна Иванова, эксперт по косметической химии.

Нанесение крема на влажную кожу увеличивает его эффективность за счёт «эффекта аквафора». Майкл Зейтц, директор Центра дерматологии Колумбийского университета, советует наносить крем в течение первых трёх минут после умывания.

Проведите тест на аллергию: нанесите крем на сгиб локтя или за ухо на 24 часа. Американская академия дерматологии утверждает, что 60% случаев гиперчувствительности проявляются в течение первых суток.

Цена — не всегда показатель качества. Эффективные базовые ингредиенты (глицерин, мочевина) можно найти в аптеках. Обратите внимание на маркировки «дерматологически протестировано», «некомедогенно» и рекомендации авторитетных организаций, таких как Национальная ассоциация по борьбе с экземой.

Системный уход важнее одного продукта. Очищение, тонизирование, сыворотка и затем крем — последовательность, которая даёт наилучший результат. Профессор Сара Ли из Гарвардской медицинской школы отмечает, что крем закрепляет действие сыворотки, делая её эффект ещё заметнее.

Регулярность — залог успеха. Наносите крем минимум два раза в день, даже если кожа не выглядит сухой. Многолетние исследования Британского фонда кожи показывают, что регулярное использование увлажняющих средств улучшает микрорельеф кожи.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази; часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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