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Губы как у звезды, без боли и уколов: почему корейский тренд стал альтернативой пластической хирургии

Пошаговый макияж для увеличения губ: как добиться объёма без инъекций
2:33
Моя семья » Красота и стиль

Корейская индустрия красоты продолжает удивлять! Один из новых трендов — техника "размытых" губ, которая позволяет зрительно увеличить их без инъекций или операций. И главное — это не только эффектное, но и крайне простое в исполнении занятие, не требующее специальных навыков или большого количества косметических средств. Звучит интересно? Тогда давайте разберемся, как это работает!

Губы девушки с прозрачным блеском
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Губы девушки с прозрачным блеском

Шаг первый: подготовка губ

Для начала убедитесь, что ваши губы не пересушены, иначе эффект размытия будет не таким ярким. Помогите себе скрабом: мягко помассируйте губы, удаляя омертвевшие клетки кожи. Скраб может быть как покупным, так и приготовленным самостоятельно. После этого нанесите увлажняющий бальзам — его нужно оставить на губах на несколько минут, чтобы он подействовал как маска. Когда бальзам впитается, можно переходить ко второму шагу.

Шаг второй: размытие контура

Главный секрет этой техники — это размытие естественного контура губ. Для этого используйте консилер, который немного нейтрализует цвет кожи. Не переборщите с количеством — немного средства будет достаточно, чтобы создать нужный эффект. Вы можете соединить этот этап с нанесением тонального средства, покрывая им и губы. После нанесения аккуратно растушуйте все пальцами, чтобы границы были максимально мягкими и незаметными.

Шаг третий: капля цвета в центр

Для этого шага используйте полупрозрачный тинт или увлажняющую помаду. Подберите оттенок, который немного ярче вашего естественного цвета губ, но не сильно отличается от него. Например, вишневый, малиновый, коралловый или гуава. Нанесите каплю цвета в центр верхней и нижней губы, а затем растушуйте пальцем к краям. Так вы создадите плавный и натуральный переход.

Шаг четвертый: запечатывание цвета

Чтобы макияж держался дольше и не растекался в течение дня, можно закрепить его небольшим количеством рассыпчатой пудры или каплей румян в центре губ. Этот шаг необязателен, но он помогает зафиксировать результат и предотвратить смазывание.

Теперь ваши губы выглядят объемными и привлекательными, без необходимости прибегать к инвазивным методам. Простой, но эффективный способ, который можно легко повторить в любой момент!

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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