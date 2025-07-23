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Солнечные ловушки в уходе за кожей: как ретинол и кислоты могут сыграть с вами злую шутку

Эфирные масла цитрусовых и солнце: опасности для вашей кожи летом
2:21
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это время ярких эмоций, тёплого солнца и свободы. Но для нашей кожи летний уход может стать настоящим испытанием. Некоторые косметические средства, которые кажутся безобидными, могут вызвать неприятные последствия, если их использовать при ярком солнечном свете. Какие компоненты опасны летом и что с этим делать? Косметолог Ирина Созинова делится рекомендациями, как избежать раздражений, пигментации и ожогов.

Жара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Жара

Ретинол и его производные

Ретинол ускоряет процесс обновления клеток, что делает кожу более уязвимой к солнечному свету. В результате — возможны покраснения, сухость, шелушение и, что особенно важно, пигментные пятна. Даже если вы используете солнцезащитный крем с SPF 50, лучше отложить ретинол до вечера.

Гидроксикислоты (AHA и BHA)

Фруктовые и салициловые кислоты активно очищают поры, борются с акне и придают коже гладкость. Однако после их применения кожа становится особенно чувствительной к ультрафиолету. Это может привести к красным пятнам, раздражению и фотостарению.

Эфирные масла цитрусовых

Масла бергамота, лимона, апельсина и лайма могут вызвать фототоксические реакции. Под воздействием солнца на коже могут появиться ожоги, волдыри и пигментные пятна. Особенно опасно наносить эти масла на кожу лица, шеи и запястья. 

Бензоилпероксид

Этот компонент часто встречается в средствах от акне. Он помогает уничтожить бактерии и подсушивает воспаления, но при этом делает кожу чувствительной к солнечному излучению. После использования таких средств могут появляться покраснения, сухость и гиперпигментация. Врач рекомендует переносить их применение на вечер и не забывать об увлажнении.

Парфюмерия с определёнными отдушками

Некоторые ароматические компоненты, особенно в восточных и цитрусовых композициях, могут вызвать фотодерматит — кожное воспаление под воздействием солнечных лучей. Особенно опасно распылять парфюм на шею и декольте перед выходом на солнце. 

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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