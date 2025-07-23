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Коррекция фигуры после похудения: массаж, который помогает вернуть упругость коже

Как улучшить контуры тела после потери веса: секреты массажа для идеальной фигуры
1:47
Моя семья » Красота и стиль

Потеря веса — это большой шаг к улучшению здоровья и внешности. Но, к сожалению, после похудения кожа может потерять свою упругость, и это иногда приводит к обвисаниям. Хорошая новость в том, что есть способы подтянуть её и скорректировать фигуру. Одним из самых эффективных методов является массаж, который помогает вернуть коже тонус и улучшить контуры тела.

Лимфодренажный массаж
Фото: https://sun9-13.userapi.com/impg/OO_odO7egebDCmf3-GCPiCtiX3cXNbN9yKpGrw/riJF6l2vDWY.jpg?size=604x402&quality=95&sign=b0ef0479e721302c15d757d4bb6df14a&type=album
Лимфодренажный массаж

1. Как массаж помогает подтянуть кожу?

Массаж улучшает кровообращение, стимулирует лимфоток и активирует выработку коллагена, что помогает коже восстанавливаться и становиться более упругой. Регулярные сеансы массажа усиливают эластичность кожи, особенно в тех зонах, где появляются признаки обвисания, таких как живот, бедра и внутренняя часть рук.

 2. Типы массажа для коррекции фигуры

Для наиболее эффективного результата лучше всего подходят антицеллюлитный и лимфодренажный массаж. Эти техники помогают избавиться от застойных явлений, ускоряют процесс сжигания жира и улучшают текстуру кожи.

3. Рекомендации по массажу

Для максимального эффекта делайте массаж 2-3 раза в неделю, чередуя различные техники и комбинации массажа. Для домашнего ухода можно использовать масла с увлажняющими и подтягивающими свойствами, чтобы улучшить результаты.

Массаж — это не только приятное времяпрепровождение, но и мощный инструмент для коррекции фигуры после потери веса. С помощью регулярных процедур можно вернуть коже упругость и улучшить контуры тела, сделав процесс похудения ещё более успешным и комфортным.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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