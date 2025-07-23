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Идеальные стрижки для длинных волос в 2025: что будет на пике моды

Лучшие идеи стрижек для длинных волос в 2025 году: от каскада до рваных концов
1:46
Моя семья » Красота и стиль

Длинные волосы — это всегда стильный и универсальный выбор, который остаётся актуальным в любое время года. Однако, чтобы они не выглядели скучно и однообразно, важно обновить стрижку, адаптируя её под текущие модные тренды.  Мы расскажем, какие стрижки будут в моде в 2025 году и как выбрать тот стиль, который идеально подчеркнёт вашу индивидуальность.

Стрижка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стрижка

1. Каскад с мягкими переходами

Каскад остаётся в тренде, но в 2025 году он станет ещё мягче и утончённее. Слои будут плавно переходить друг в друга, создавая естественные текстурированные пряди. Это идеальный вариант для тех, кто хочет добавить объём и лёгкость без утяжеления.

2. Рваные концы и текстура

Тренд на рваные концы снова возвращается! Если вы хотите добавить динамики и игривости, не бойтесь подстричь концы волос немного неровно. Это придаст вашим длинным волосам стильный, слегка "растрёпанный" вид, который будет особенно актуален летом.

3. Прямые волосы с минимальными слоями

Для тех, кто предпочитает классический стиль, прямые волосы с лёгкими слоями будут на пике моды. Эта стрижка подходит всем типам лица и легко укладывается, придавая волосам здоровый и ухоженный вид.

Тренды стрижек для длинных волос в 2025 году разнообразны и предлагают множество вариантов для любого типа волос. От каскадов до текстурированных концов — выберите стиль, который подчеркнёт вашу индивидуальность и позволит вам выглядеть шикарно!

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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