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Восстановление овала лица: какие процедуры пластической хирургии наиболее эффективны

Пластика лица: 4 процедуры, которые помогут вернуть идеальный овал и подтянутую кожу
2:03
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Мечтаете о чётких контурах лица, но время и возраст оставляют свои следы? Пластическая хирургия предлагает решения для восстановления овала и улучшения структуры кожи. Важно подходить к выбору с осознанием, что каждый случай уникален. Рассмотрим самые популярные процедуры, которые помогут улучшить овал лица.

Фейслифтинг
Фото: https://img.freepik.com/premium-photo/portrait-lady-with-lifting-arrows-face-white-background_116547-58565.jpg?semt=ais_hybrid
Фейслифтинг

1. Подтяжка лица (лифтинг)

Подтяжка лица — это одно из самых востребованных решений для улучшения контура. Операция подтягивает кожу, удаляет лишние ткани, восстанавливает форму подбородка, устраняет морщины и обвисания. Лифтинг может быть как поверхностным, так и глубоким, в зависимости от возраста и состояния кожи.

2. Липофилинг: улучшение контура с помощью жира

Липофилинг — процедура, при которой с помощью собственного жира пациента восстанавливаются утраченные объемы в области лица. Жировые клетки берутся с других частей тела (например, с живота) и переносятся в зоны, такие как скулы или подбородок, создавая естественный, молодой вид.

3. Ботокс и филлеры: быстрая коррекция

Если вам не хочется хирургического вмешательства, можно попробовать инъекционные процедуры. Ботокс устраняет морщины на лбу и вокруг глаз, а филлеры добавляют объём в скулы или подбородок. Эффект сохраняется от нескольких месяцев до года.

4. Лазерная подтяжка и RF-лифтинг

Для тех, кто избегает операции, лазерная подтяжка и RF-лифтинг — отличная альтернатива. Эти процедуры стимулируют выработку коллагена, уменьшают обвисание кожи и возвращают её упругость.

Пластическая хирургия предлагает разнообразие процедур для коррекции овала лица. Важно проконсультироваться с профессионалом, чтобы выбрать оптимальный вариант для вашего случая.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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