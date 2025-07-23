Срочные меры против акне: 5 масок, о которых вы не знали

Жирная кожа с акне — проблема, с которой сталкиваются не только подростки, но и взрослые. Сальные железы создают излишний блеск, а поры забиваются, что приводит к воспалениям. Очищение — ключ к успеху, но иногда простого умывания недостаточно. Лечебные маски для жирной кожи с акне могут стать настоящим спасением.
Глина абсорбирует лишний жир, очищает поры и обладает антисептическим действием. Маски с белой или зелёной глиной помогают уменьшить воспаления и улучшить матовость кожи. Наносите на 10-15 минут, чтобы очистить кожу и уменьшить блеск.
Маски с маслом чайного дерева успокаивают воспаления и предотвращают новые высыпания. Это натуральный антисептик, который регулирует выработку себума, не пересушивая кожу.
Салициловая или гликолевая кислота помогают отшелушить мёртвые клетки, очищают поры и ускоряют обновление кожи. Эти маски не стоит использовать часто, достаточно 1-2 раза в неделю.
Даже жирной коже нужно увлажнение. Маски с гиалуроновой кислотой помогают поддерживать влагу и укреплять кожный барьер, предотвращая излишнее выделение жира.
Алоэ вера обладает заживляющими и увлажняющими свойствами. Маски с этим компонентом успокаивают воспалённые участки и уменьшают покраснение, ускоряя заживление.
Выбирайте маски с натуральными ингредиентами и используйте их регулярно. Это поможет очищать кожу и предотвращать новые высыпания, делая вашу кожу здоровой и сияющей.
Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.