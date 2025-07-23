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Срочные меры против акне: 5 масок, о которых вы не знали

Как победить акне на жирной коже? Откройте для себя лучшие маски для очищения и заживления
2:06
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Жирная кожа с акне — проблема, с которой сталкиваются не только подростки, но и взрослые. Сальные железы создают излишний блеск, а поры забиваются, что приводит к воспалениям. Очищение — ключ к успеху, но иногда простого умывания недостаточно. Лечебные маски для жирной кожи с акне могут стать настоящим спасением.

Глиняная процедура
Фото: https://i.pinimg.com/originals/cf/08/32/cf0832df7cb73c6a60c87c3dff97e679.jpg
Глиняная процедура

1. Глиняные маски: очищение и сужение пор

Глина абсорбирует лишний жир, очищает поры и обладает антисептическим действием. Маски с белой или зелёной глиной помогают уменьшить воспаления и улучшить матовость кожи. Наносите на 10-15 минут, чтобы очистить кожу и уменьшить блеск.

2. Маски с чайным деревом: противовоспалительное действие

Маски с маслом чайного дерева успокаивают воспаления и предотвращают новые высыпания. Это натуральный антисептик, который регулирует выработку себума, не пересушивая кожу.

3. Маски с кислотами: пилинг и обновление кожи

Салициловая или гликолевая кислота помогают отшелушить мёртвые клетки, очищают поры и ускоряют обновление кожи. Эти маски не стоит использовать часто, достаточно 1-2 раза в неделю.

4. Увлажняющие маски: баланс и восстановление

Даже жирной коже нужно увлажнение. Маски с гиалуроновой кислотой помогают поддерживать влагу и укреплять кожный барьер, предотвращая излишнее выделение жира.

5. Маски с алоэ вера: успокаивающий эффект

Алоэ вера обладает заживляющими и увлажняющими свойствами. Маски с этим компонентом успокаивают воспалённые участки и уменьшают покраснение, ускоряя заживление.

Выбирайте маски с натуральными ингредиентами и используйте их регулярно. Это поможет очищать кожу и предотвращать новые высыпания, делая вашу кожу здоровой и сияющей.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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