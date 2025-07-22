Не дайте солнцу и воде разрушить ваши губы — выбираем лучшие бьюти-средства

Летний макияж для губ: бальзамы с SPF и тинты, которые вас защитят

2:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летние дни приносят нам не только радость, но и вызовы для кожи, особенно для губ. Солнце, ветер, морская соль — всё это делает кожу уязвимой и подверженной повреждениям. Но есть способы сохранить губы здоровыми и красивыми даже в знойную пору. Как правильно выбрать летний уход и какие продукты помогут защитить губы от воздействия внешней среды? Об этом рассказала косметолог Лиана Давыдова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Губы девушки с прозрачным блеском

Важно помнить про защиту от солнца

Губы имеют минимальное количество меланина, что делает их особенно чувствительными к ультрафиолету.

"Летом обязательно используйте бальзам с SPF не ниже 15, а если вы находитесь на пляже — выбирайте средство с SPF 30 и выше. Это защитит ваши губы от ожогов, преждевременных морщин и даже вирусных инфекций, таких как герпес", — советует косметолог.

Хорошо, если в составе будет оксид цинка или диоксид титана, так как эти физические фильтры идеально подходят для чувствительной кожи губ.

Выбирайте лёгкие и увлажняющие текстуры

В жаркие дни тяжёлые жирные текстуры могут доставлять дискомфорт, скатываться и собирать пыль. Лиана советует отдавать предпочтение легким гелевым бальзамам или тинтам с гиалуроновой кислотой, пантенолом или маслом жожоба. Эти компоненты увлажняют, быстро впитываются и придают губам естественное сияние. Важно избегать продуктов с вазелином, так как он может создавать парниковый эффект на солнце.

Тинт — идеальный вариант для города

Для городской суеты лучше всего подойдут тинты с увлажняющим эффектом. Они придают губам цвет, не оставляют следов на стаканах или масках и не требуют постоянного обновления.

"Обратите внимание на тинты с экстрактами алоэ и витаминами, а также выбирайте оттенок на 1-2 тона ярче естественного цвета губ, так как летом пигмент "садится" мягче", — рассказывает Лиана.

Будьте осторожны с ароматизаторами

Многие летние средства для губ содержат ментол или камфору для освежающего эффекта. Однако эти компоненты могут вызывать сухость и раздражение, особенно на солнце. Также избегайте ярких отдушек, которые могут вызывать аллергические реакции. Лучше выбирать средства с нейтральным запахом, например, малины или ванили, и с минимальным количеством ингредиентов.

Устойчивость на воде — защита на пляже

Если вы планируете отдых у моря или у бассейна, выбирайте средства с водостойкими формулами, которые не смываются с губ после первого заплыва. Продукты с пометкой "water-resistant" и антиоксидантами защитят губы от повреждений, вызванных хлором и солью.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



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