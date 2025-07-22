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Ободки, заколки и платки: самые стильные аксессуары для волос в 2025 году

Тренды 2025: модные аксессуары для волос, которые стоит попробовать — удивите всех своим стилем
2:37
Моя семья » Красота и стиль

2025 год обещает быть настоящим праздником для поклонников аксессуаров для волос. Украсить прическу теперь можно не только традиционными заколками или ободками, но и стильными элементами, которые не только подчеркивают ваш стиль, но и создают яркие акценты. Мы расскажем о самых актуальных трендах в мире аксессуаров для волос, которые будут на пике моды в 2025 году.

Укладка на короткие волосы с крабиком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укладка на короткие волосы с крабиком

1. Гламурные ободки с декором

В 2025 году ободки для волос снова в моде, но с новой интерпретацией. Ободки, украшенные кристаллами, жемчугом и металлом, добавят элегантности любому образу. Такие аксессуары идеально подойдут для вечерних выходов и торжественных мероприятий.

2. Минималистичные заколки и шпильки

Если вам близок минимализм, то заколки с геометрическими формами или металлическим покрытием будут отличным выбором. В 2025 году такие аксессуары вновь окажутся в тренде, особенно если они с оригинальными акцентами. Заколки в виде маленьких скоб или с элементами ретро добавят вашему образу изысканности.

3. Шарфы и платки для волос

Шарфы и платки в волосах — это тренд, который будет на пике популярности в 2025 году. Лёгкие и воздушные ткани идеально подойдут для летних образов. Платки можно завязать как бантом на макушке, так и в виде стильного ободка. 

4. Натуральные элементы: ракушки и цветы

Вдохновленные природой, аксессуары с ракушками и цветами продолжат занимать важное место в моде. В 2025 году такие украшения для волос будут идеально подходить для летнего сезона. Цветочные заколки, ракушки или даже живые растения — в 2025 году это модно!

5. Объёмные резинки для волос

Если вы ищете универсальный аксессуар, который сочетает практичность и стиль, то резинки для волос с объемными элементами идеально подойдут для создания повседневных причесок. В 2025 году резинки с бантом, стразами или текстурированными тканями будут на пике популярности. 

Не бойтесь экспериментировать и добавлять яркие акценты в свой образ, ведь аксессуары для волос — это прекрасный способ подчеркнуть индивидуальность и следовать актуальным трендам.

Уточнения

Аксессуа́р — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить, украсить или дополнить что-либо.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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