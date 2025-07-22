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Маникюр с облупившимися кончиками? Вот как вернуть его свежесть за 10 минут

Простое решение для маникюра: восстанавливаем облупившиеся кончики шаг за шагом
1:38
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины сегодня все чаще разочаровываются в гель-лаках и отказываются от маникюра с ними, чтобы сохранить ногти здоровыми. Они возвращаются к обычным лакам, которые, казалось бы, уже давно вышли из моды. Однако старые покрытия не всегда так уж и плохи, как кажется.

Нюдовый маникюр
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Нюдовый маникюр

Самая большая проблема с обычными лаками — их недолговечность. Краска на ногтях начинает стираться, и уже через пару дней кончики ногтей могут "сбиваться", что портит внешний вид маникюра и настроение. Но не спешите отчаиваться! Есть способ вернуть маникюру свежесть и продлить его жизнь.

Как спасти маникюр с облупившимися кончиками:

  1. Аккуратно подпилите кончики ногтей. Используйте мягкую пилочку — это важно, чтобы не повредить ногтевую пластину.
  2. Обезжирьте ногти. Для этого используйте спирт, чтобы удалить все остатки лака и жира с поверхности ногтей.
  3. Покройте ногти топовым слоем. Нанесите тонкий слой топа, не забывая следить за тем, чтобы он не был слишком густым. При необходимости можно разбавить топовое покрытие.
  4. Нанесите сушку. После нанесения топа используйте специальную сушку для ногтей, чтобы ускорить процесс высыхания.
  5. Дайте ногтям высохнуть. Позвольте маникюру просохнуть в течение 10-15 минут, чтобы результат был максимально стойким.

Этот простой метод поможет вернуть маникюру былую свежесть, а вам — отличное настроение и уверенность в своих ногтях.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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