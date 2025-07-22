Маникюр с облупившимися кончиками? Вот как вернуть его свежесть за 10 минут

Многие женщины сегодня все чаще разочаровываются в гель-лаках и отказываются от маникюра с ними, чтобы сохранить ногти здоровыми. Они возвращаются к обычным лакам, которые, казалось бы, уже давно вышли из моды. Однако старые покрытия не всегда так уж и плохи, как кажется.
Самая большая проблема с обычными лаками — их недолговечность. Краска на ногтях начинает стираться, и уже через пару дней кончики ногтей могут "сбиваться", что портит внешний вид маникюра и настроение. Но не спешите отчаиваться! Есть способ вернуть маникюру свежесть и продлить его жизнь.
Как спасти маникюр с облупившимися кончиками:
Этот простой метод поможет вернуть маникюру былую свежесть, а вам — отличное настроение и уверенность в своих ногтях.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.