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Секреты похудения после 50: почему жесткие диеты не для вас

Хорошая форма и завтрак после 50: нужно ли вам это, или лучше пропустить?
4:17
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Старость — не для слабых, как говорила Бетт Дэвис. Похудение после 50 лет тоже требует усилий. Для кого-то это просто, для других — вызов. Но не стоит слепо следовать сомнительным советам из TikTok или от так называемых экспертов по питанию.

Седые волосы
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Седые волосы

Что важно учитывать после 50 лет

Не верьте всему, что вы читаете в интернете, особенно если приближаетесь к менопаузе. После 50 лет организм работает иначе: гормональный фон меняется, обмен веществ замедляется, и у вас нет времени на эксперименты.

Если вы хотите похудеть, не ограничивайте себя жёсткими диетами, а прислушивайтесь к своему организму. Как вы себя чувствуете после еды? Помните чешскую пословицу: "Ешь досыта, пей досыта — и будешь жить долго и счастливо". Какой совет стоит игнорировать после 50?

Завтрак: нужен ли он?

Многие едят завтрак автоматически, потому что так "надо". Но если утром нет аппетита, зачем заставлять себя? Организм — не машина, которую нужно "подзаряжать" каждые три часа. Интервальное голодание — это нормально, и если вы не ели до 21:00, нет смысла завтракать в 6:00.

Хороший завтрак — это прекрасно, если вы голодны. Организм сам подсказывает, когда нужно есть, а когда остановиться, если мы его слушаем. Если же есть без голода, организм будет запасать калории в виде жира, пишет vlasta. cz.

Как не переесть на вечеринке

Этот совет кажется очевидным, но на практике он не всегда работает. Особенно когда на вечеринке много соблазнительной еды. Видя шведский стол с бутербродами, куриными шницелями и штруделем, можно легко забыть о чувстве сытости. Вы рискуете переесть и испортить себе вечер.

Еда — это не только способ утолить голод, но и источник радости. Поэтому отправляйтесь на вечеринку с хорошим аппетитом, но не настолько голодным, чтобы потерять контроль. Выбирайте то, что выглядит аппетитно, и ешьте разумное количество. Не бойтесь чередовать вредные продукты с полезными.

Низкокалорийная пища: панацея или ловушка?

Низкокалорийные продукты не всегда являются решением. Возможно, вы слышали, что сельдерей помогает сжигать больше калорий, чем содержит. Но стоит ли питаться только им? Не стоит есть всё подряд, даже если оно низкокалорийное.

Всегда прислушивайтесь к сигналам своего организма. Прекращайте есть до того, как почувствуете тяжесть в желудке. Питайтесь разнообразно: ешьте сыр, суп, овощи — всё понемногу. Если вы будете есть до насыщения, это принесёт больше пользы, чем следование строгим подсчётам калорий.

Глютен: польза или вред?

Сегодня многие утверждают, что отказ от глютена сделает вас здоровее. Однако если вы не страдаете целиакией или непереносимостью глютена, отказ от него не принесёт существенной пользы. Более того, вы можете начать питаться менее здоровой пищей, избегая продуктов, содержащих глютен.

Цельнозерновые продукты — важный источник клетчатки, поэтому их отсутствие в рационе может привести к проблемам с пищеварением. Многие безглютеновые продукты подвергаются интенсивной обработке и содержат мало питательных веществ.

Жиры: друзья или враги?

В прошлом сахарная промышленность активно продвигала идею, что жиры вредны для здоровья. Однако это привело к тому, что люди начали потреблять больше сахара и простых углеводов, что способствовало ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Когда вы ограничиваете потребление жиров, вы быстрее чувствуете голод и можете компенсировать это большим количеством сахара и углеводов. Вместо этого старайтесь придерживаться диеты, где около трети калорий составляют полезные жиры. Орехи, семечки, авокадо, оливковое масло и рыба помогут вам чувствовать себя сытым дольше.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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