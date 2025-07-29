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Не ждите до 40: как поддерживать коллаген в норме и не допустить преждевременных изменений кожи

Потеря коллагена начинается с 25 лет, что влияет на здоровье кожи и волос
4:04
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Коллаген — это не просто тренд в мире красоты. Этот белок, составляющий около 30% всех белков нашего организма, играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи, волос, ногтей и даже суставов. Но как понять, что ваша кожа теряет коллаген? И что с этим делать? 

Женщина на солнце с сияющей кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина на солнце с сияющей кожей

Что такое коллаген и почему он важен для вашей кожи

Коллаген — это структурный белок, который составляет основу соединительных тканей. Он отвечает за прочность и эластичность кожи, волос, ногтей, а также суставов и даже глаз. С возрастом синтез коллагена в организме снижается, что неизбежно сказывается на внешнем виде кожи.

Как понять, что ваша кожа теряет коллаген

Коллаген начинает теряться уже после 25 лет, но первые признаки дефицита могут проявиться уже раньше. Вот на что стоит обратить внимание:

  • Потеря упругости и овала лица: кожа начинает провисать, а контуры лица становятся менее четкими.
  • Глубокие морщины и сухость кожи: признаки старения становятся более заметными, кожа теряет былую эластичность.
  • Проблемы с регенерацией: например, царапины заживают дольше.
  • Растяжки: потеря коллагена может привести к ослаблению кожи.
  • Ломкость ногтей и выпадение волос: недостаток коллагена сказывается на состоянии волос и ногтей.
  • Боли в суставах и скованность движений: коллаген важен не только для кожи, но и для суставов, а его дефицит может вызывать неприятные ощущения при движении.

Как восстановить коллаген

Хорошие новости: существует множество способов поддерживать уровень коллагена в организме. Вот что поможет:

Правильное питание

Коллаген не образуется сам по себе без необходимых питательных веществ. Включите в рацион:

  • Продукты с высоким содержанием белка (говядина, рыба, яйца, костный бульон).
  • Витамин С - важен для синтеза коллагена, он содержится в цитрусовых, болгарском перце, киви и смородине.
  • Омега-3 и антиоксиданты (орехи, авокадо, льняное масло) защищают коллаген от разрушения и поддерживают его синтез.

Косметика и добавки

  • Кремы и сыворотки с ретинолом и пептидами помогают стимулировать выработку коллагена.
  • Гидролизованный коллаген (тип 1, 2 и 3) в виде добавок быстро усваивается организмом. Достаточно принимать 2,5-15 г коллагена в день, и через 8 недель вы заметите улучшение состояния кожи и волос.

Косметологические процедуры

Для стимуляции коллагена применяются такие процедуры, как:

  • Лазерные технологии: эрбиевый, СО2 и пикосекундный александритовый лазеры создают микротравмы, которые активируют выработку собственного коллагена.
  • Радиочастотный микроигольчатый лифтинг: аппараты Potenza и Morpheus нагревают дерму, стимулируя уплотнение коллагеновых волокон.
  • Монополярный радиоволновой лифтинг: эта процедура помогает стимулировать глубокие слои дермы и активизирует фибробласты, которые производят коллаген.

Когда начинать восстановление коллагена

  • 25-30 лет: профилактика, легкие пилинги, сыворотки с ретинолом. Можно начать добавлять гидролизованный коллаген в рацион.
  • После 30 лет: более активное восстановление: лазерные процедуры, микроигольчатый RF-лифтинг, инъекционная косметология и ежедневный прием гидролизованного коллагена.

Потеря коллагена — естественный процесс, который можно замедлить. Правильное питание, забота о коже с помощью косметики и профессиональных процедур, а также добавки с коллагеном помогут сохранить вашу кожу упругой и молодой. Главное — начать заботиться о коллагене вовремя!

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма и обеспечивающий её прочность и эластичность.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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