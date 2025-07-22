Как не испортить волосы? Секреты, о которых вам не расскажут

Ошибки в уходе за волосами: вот что нельзя делать для сохранения их здоровья

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Всем известно, что для поддержания здоровья волос необходимо соблюдать правильный уход. Однако многие привычки, которые кажутся безобидными, могут наносить им непоправимый вред. В этой статье мы рассмотрим несколько распространенных ошибок в уходе за волосами, которые стоит исключить, чтобы сохранить их здоровье и красоту.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg Девушка моет голову

1. Сушка волос на воздухе

Естественная сушка волос может нанести серьезный вред. При таком способе сушки мембрана, защищающая волосы, повреждается, что приводит к ломкости. Самый безопасный способ — использовать фен на низкой температуре, держа его на расстоянии около 15 см от волос.

2. Тугие прически

Прически, которые сильно натягивают волосы, могут стать причиной тракционной алопеции — потери волос из-за повреждения фолликулов. Важно избегать боли при создании прически, так как это может привести к долгосрочным повреждениям. Если невозможно отказаться от хвостов или кос, следует делать их более свободными и устраивать перерывы.

3. Плавание в бассейне без шапочки

Хлорированная вода в бассейне может сильно обезвоживать волосы. После плавания нужно сразу мыть волосы шампунем и кондиционером. Чтобы защитить волосы перед купанием, рекомендуется наносить кокосовое масло, если шапочка не используется.

4. "Тренировка" волос

Популярная практика — избегать мытья волос, чтобы приучить их не жирниться, на самом деле вредна для кожи головы. Накопление загрязнений и омертвевших клеток может вызвать воспаление и выпадение волос. Вместо этого рекомендуется ограничить использование шампуня на корнях, чтобы не пересушить кожу.

5. Наносить оливковое масло на кожу головы

Оливковое масло может быть полезным для волос, но его использование на коже головы может привести к созданию среды для дрожжей, вызывающих перхоть. Для ухода за волосами лучше использовать кокосовое масло или масла розмарина и чайного дерева.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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