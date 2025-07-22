Как не испортить волосы? Секреты, о которых вам не расскажут

Всем известно, что для поддержания здоровья волос необходимо соблюдать правильный уход. Однако многие привычки, которые кажутся безобидными, могут наносить им непоправимый вред. В этой статье мы рассмотрим несколько распространенных ошибок в уходе за волосами, которые стоит исключить, чтобы сохранить их здоровье и красоту.
Естественная сушка волос может нанести серьезный вред. При таком способе сушки мембрана, защищающая волосы, повреждается, что приводит к ломкости. Самый безопасный способ — использовать фен на низкой температуре, держа его на расстоянии около 15 см от волос.
Прически, которые сильно натягивают волосы, могут стать причиной тракционной алопеции — потери волос из-за повреждения фолликулов. Важно избегать боли при создании прически, так как это может привести к долгосрочным повреждениям. Если невозможно отказаться от хвостов или кос, следует делать их более свободными и устраивать перерывы.
Хлорированная вода в бассейне может сильно обезвоживать волосы. После плавания нужно сразу мыть волосы шампунем и кондиционером. Чтобы защитить волосы перед купанием, рекомендуется наносить кокосовое масло, если шапочка не используется.
Популярная практика — избегать мытья волос, чтобы приучить их не жирниться, на самом деле вредна для кожи головы. Накопление загрязнений и омертвевших клеток может вызвать воспаление и выпадение волос. Вместо этого рекомендуется ограничить использование шампуня на корнях, чтобы не пересушить кожу.
Оливковое масло может быть полезным для волос, но его использование на коже головы может привести к созданию среды для дрожжей, вызывающих перхоть. Для ухода за волосами лучше использовать кокосовое масло или масла розмарина и чайного дерева.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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