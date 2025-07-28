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Новая эра макияжа от Dior: сияющая кожа и драматичная подводка — что будет в моде в 2025 году

Центральным элементом макияжа на показе Dior AW25 стала обратная подводка для глаз
3:56
Моя семья » Красота и стиль

Вдохновленная литературным наследием и современным подходом к красоте, коллекция Dior AW25 привнесла в мир моды новый взгляд на классические косметические средства. Покажем, как макияж и прически стали неотъемлемой частью уникальной концепции, которая объединила старое и новое в увлекательной презентации.

Бьюти-макияж с акцентом на глаза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бьюти-макияж с акцентом на глаза

Искусство макияжа: натуральная красота без перегрузки

В отличие от блестящей кожи, которую мы привыкли видеть на подиумах, макияж на показе Dior AW25 сосредоточился на естественном сиянии кожи. Забудьте об угрожающем контуринге и хайлайтерах — здесь акцент был на свежести и легкости:

  • Сияющая кожа: вместо глянцевого покрытия, кожа моделей выглядела натурально увлажненной и здоровой.
  • Макияж без лишних акцентов: минимализм был главным стилем, с легким выравниванием тона и без излишних блесков.
  • Естественные губы: для губ использовали масло Dior Addict Lip Glow Oil, которое придавало естественное свечение, но при этом не перегружало образ.

"Цель состояла в том, чтобы подчеркнуть индивидуальность каждой модели, создав чистый, но выразительный образ". — подчёркивает Креативный директор Dior по макияжу Питер Филипс.

Вдохновленная ретро: обратная подводка

Для того чтобы добавить глубины и выразительности взгляду, макияж глаз был акцентирован уникальной техникой — обратной подводкой. Это создаёт не только драматизм, но и фокусирует внимание на внутреннем уголке глаза:

  • Черный карандаш Diorshow On Stage Crayon 099 Black использовался для создания этой выразительной линии, добавляя интенсивности взгляду.
  • Уникальная техника подводки помогает моделям выглядеть более уверенно и загадочно.

Ведущий визажист Петриция отметил, что такой акцент на глазах стал ключевым элементом макияжа, придавая взгляду особую глубину.

Прически с акцентом на косой пробор: ретро-стиль с современным штрихом

Прически на показе Dior AW25 были, как и макияж, вдохновлены ностальгией, но с современным подходом. Гвидо Палау, парикмахер, создал небрежный и в то же время стильный образ:

  • Экстремальный боковой пробор: волосы были уложены с ярким косым пробором, который давал резкий и современный акцент.
  • Небрежный хвост: прически завершались свободно собранными волосами, оставленными в хвосте на затылке, с несколькими прядями, свободно спадающими.
  • Легкость и непринужденность: волны и небрежность в стиле подчеркивали современность и игривость, создавая атмосферу легкости.

Палау подчеркнул: "Важность таких причесок в том, что они символизируют свободу и уверенность".

Подытожим: новая классика от Dior

Показ Dior AW25 стал не просто модным событием, а настоящий концептуальной революцией в области макияжа и причесок. Гладкая кожа, натуральные губы и уникальная "обратная" подводка — всё это создавало свежий взгляд на классику. Вдохновленные литературой и искусством, стиль Dior создал образ, который не только олицетворяет красоту, но и выражает индивидуальность каждой модели.

  • Ключевые акценты макияжа: натуральный сияющий цвет лица, подводка "обратно", естественные и минималистичные губы.
  • Прически в стиле ретро: небрежный хвост, экстремальный боковой пробор, легко уложенные волосы.

Каждая деталь была продумана, чтобы поддержать общую концепцию: свобода, индивидуальность и возвращение к классике с актуальными современными штрихами.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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