Новая эра макияжа от Dior: сияющая кожа и драматичная подводка — что будет в моде в 2025 году

Вдохновленная литературным наследием и современным подходом к красоте, коллекция Dior AW25 привнесла в мир моды новый взгляд на классические косметические средства. Покажем, как макияж и прически стали неотъемлемой частью уникальной концепции, которая объединила старое и новое в увлекательной презентации.
В отличие от блестящей кожи, которую мы привыкли видеть на подиумах, макияж на показе Dior AW25 сосредоточился на естественном сиянии кожи. Забудьте об угрожающем контуринге и хайлайтерах — здесь акцент был на свежести и легкости:
"Цель состояла в том, чтобы подчеркнуть индивидуальность каждой модели, создав чистый, но выразительный образ". — подчёркивает Креативный директор Dior по макияжу Питер Филипс.
Для того чтобы добавить глубины и выразительности взгляду, макияж глаз был акцентирован уникальной техникой — обратной подводкой. Это создаёт не только драматизм, но и фокусирует внимание на внутреннем уголке глаза:
Ведущий визажист Петриция отметил, что такой акцент на глазах стал ключевым элементом макияжа, придавая взгляду особую глубину.
Прически на показе Dior AW25 были, как и макияж, вдохновлены ностальгией, но с современным подходом. Гвидо Палау, парикмахер, создал небрежный и в то же время стильный образ:
Палау подчеркнул: "Важность таких причесок в том, что они символизируют свободу и уверенность".
Показ Dior AW25 стал не просто модным событием, а настоящий концептуальной революцией в области макияжа и причесок. Гладкая кожа, натуральные губы и уникальная "обратная" подводка — всё это создавало свежий взгляд на классику. Вдохновленные литературой и искусством, стиль Dior создал образ, который не только олицетворяет красоту, но и выражает индивидуальность каждой модели.
Каждая деталь была продумана, чтобы поддержать общую концепцию: свобода, индивидуальность и возвращение к классике с актуальными современными штрихами.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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