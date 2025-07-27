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Глиттер на веках и смоки айс: как правильно носить макияж тусовщицы в 2025 году

Макияж тусовщицы возвращается: глиттер, смоки айс и влажный блеск снова в тренде
Моя семья » Красота и стиль

Макияж 2025 года становится ярким и дерзким, где блестки, смоки и влажный блеск — это не просто детали, а настоящие акценты. Забудь про скромность и "чистую" красоту — теперь каждый макияж должен быть громким и запоминающимся! Вдохновляйся и готовься блестеть!

Макияж с яркими смоки и блестками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Макияж с яркими смоки и блестками

Безупречная база

  • Перед тем как приступить к ярким элементам, не забудь подготовить кожу. База должна быть идеальной — стойкой, как броня. Используй плотный праймер, который скроет поры и создаст ровный холст. Затем наноси тональный крем, равномерно распределяя его влажным бьюти-блендером для эффекта "второй кожи". Особое внимание удели области под глазами, где будет много блесток и теней — здесь необходим консилер, на тон светлее основного тона. Закрепи все пудрой, чтобы избежать смазывания в конце вечера.

Смоки айс нового поколения

  • Прощай скучные черно-серые смоки! В 2025 году мы смело наносим яркие оттенки: изумрудный, фиолетовый, медный. Начни с нанесения переходного оттенка в складку века — выбирай насыщенные коричневые или глубокие сливовые цвета. Для основного цвета используй плоскую кисть и наноси его на подвижное веко похлопывающими движениями. Не бойся делать интенсивные цвета — чем ярче, тем лучше! Нижнее веко также прокрась тем же оттенком, чтобы усилить эффект. Растушуй границы мягкой кистью, но не убирай насыщенность цвета.

Глиттер — главный герой

  • Глиттер не просто добавляется, он должен быть в центре внимания! Используй крупный глиттер контрастных оттенков: холодные блестки на теплых смоки и наоборот. Наноси их с помощью липкой базы или вазелина, чтобы они держались как можно дольше. Распределяй блестки по центру подвижного века, а также во внутренние уголки глаз и даже на скулы для еще большего сияния. В макияже тусовщицы переборщить невозможно — чем больше блеска, тем лучше!

Кукольные ресницы

  • Накладные ресницы — неотъемлемая часть этого макияжа. Выбирай максимально объемные и длинные ресницы, которые будут видны даже в полумраке. Сначала накрась свои ресницы черной тушью в два слоя. Затем аккуратно наклей накладные ресницы, подождав 30 секунд после нанесения клея. После того как клей высохнет, прокрась все ресницы тушью, чтобы соединить накладные с натуральными. Для новичков идеально подойдут магнитные ресницы, которые быстро и удобно приклеиваются.

Влажный блеск на губах

  • Губы в стиле тусовщицы должны быть сочными и влажными. Откажись от матовых текстур и выбери глянцевый блеск или лаковую помаду. Подбери цвет в зависимости от макияжа: если глаза яркие, выбери нюдовый беж, а если макияж более нейтральный, можно остановиться на насыщенном красном. Наноси помаду или блеск плотным слоем. Для дополнительного объема в центр нижней губы добавь каплю прозрачного глосса. Карандаш для губ на тон темнее помады поможет предотвратить растекание.

Сияющие скулы

  • Не забывай про хайлайтер — в макияже тусовщицы он должен быть заметным! Выбирай продукты с крупными светоотражающими частицами в оттенках золота, розового золота или серебра. Наноси хайлайтер не только на скулы, но и на спинку носа, подбородок, лоб и ключицы. Для более интенсивного эффекта используй пальцы, а для мягкого — веерную кисть. Лайфхак: добавь несколько капель жидкого хайлайтера в тональный крем для общего сияния кожи.

Теперь ты готова к любому мероприятию — будь то вечер с подругами или вечерний выход в клуб! В макияже 2025 года нет места скромности — яркость и эффектность сейчас в моде. Экспериментируй и не бойся быть яркой и заметной!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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