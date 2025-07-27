Убираем отеки с лица без лишних усилий: топ-5 упражнений для идеального утра

Утренний комплекс упражнений для лица: помогает уменьшить отеки и повысить тонус

4:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все мы сталкиваемся с отеками по утрам, когда лицо выглядит усталым и отечным. Хорошая новость — с этим можно легко справиться с помощью простых утренних упражнений.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка

Норма или не норма

Утренние отеки — довольно распространенная проблема, которая не всегда указывает на серьезные проблемы. Иногда они являются просто результатом ночного застоя жидкости. Важно различать, когда отек — это обычное явление, а когда нужно бить тревогу:

Нормальный отек : легкая припухлость, при этом все физиологические функции в норме — зрение, дыхание, движения легкие и свободные.

: легкая припухлость, при этом все физиологические функции в норме — зрение, дыхание, движения легкие и свободные. Патологический отек : когда припухлость сопровождается трудностью в открывании глаз, заложенным носом, вялостью и скованностью движений. Это может быть признаком застойной жидкости, что в будущем может привести к образованию возрастных дефектов (носогубки, брыли, грыжи под глазами).

: когда припухлость сопровождается трудностью в открывании глаз, заложенным носом, вялостью и скованностью движений. Это может быть признаком застойной жидкости, что в будущем может привести к образованию возрастных дефектов (носогубки, брыли, грыжи под глазами). Тревожный отек: когда к отекам добавляются симптомы интоксикации, мутное сознание, ломота в теле и слабость. В таком случае лучше проконсультироваться с врачом.

Стратегия борьбы с отеками: регулярность и комплексный подход

Если отеки становятся регулярными, важно работать с ними на постоянной основе. Разовые действия могут лишь временно помочь. Отечные ткани могут усугублять ситуацию, так как они мешают нормальному оттоку жидкости и обмену веществ.

Важное правило — лицо связано с остальным телом, и для того чтобы избавиться от отеков на лице, нужно уделить внимание всему организму, а не только лицевым мышцам.

5 утренних упражнений для устранения отеков

Запуск лимфотока в теле

Начни утро с активизации оттока жидкости. Лежа в кровати, выполняй упражнение для ног:

Потяни носочки стоп от себя (10 счетов), затем натяни их на себя (10 счетов). Сделай 5-6 циклов.

Постепенно включай мышцы по всему телу, создавая эффект мышечно-венозного насоса, чтобы кровь от ног двигалась к сердцу.

Дополнительное упражнение

Лежа на спине, положи книгу или подушку на живот. Сделай медленные вдохи и выдохи, чтобы проработать грудо-брюшную диафрагму и улучшить кровообращение и лимфоток.

Расслабление шейно-плечевых мышц

Для правильного оттока жидкости из головы и шеи необходимо расслабить шейно-плечевые мышцы. Это поможет снять напряжение и активизировать лимфоток:

Встань прямо, тяни макушку вверх, сцепи руки за спиной, сжимая лопатки.

Медленно наклоняй голову в разные стороны, в том числе вперед-назад, и поворачивай влево-вправо по 5 счетов. Повтори 3 раза.

Лимфодренажный массаж лица

После того как ты подготовила тело, перейди к лимфодренажному массажу лица:

Легкими движениями ладонями проведи 10-20 раз по шее, от нижней части подбородка до мочек ушей.

Повторяй движение по средней части лица, от носа до ушей и по лбу.

Сделай лимфодренаж для век: аккуратно двигай пальцами вверх-вниз по верхнему и нижнему веку.

Потягушки и растяжка

Потягивания — это естественная разминка для всего тела. Лежа в постели, растяни тело дугой, потягиваясь во всех направлениях. Это поможет запустить циркуляцию и подготовить мышцы для дальнейших упражнений.

Дыхательные упражнения

Для снятия отечности в области лица важно расслабить диафрагму. Сделай несколько глубоких вдохов, пытаясь направить дыхание в живот. Это поможет снизить напряжение и активировать кровообращение в верхней части тела.

Профилактика: что делать вечером для свежести утром

Чтобы не столкнуться с отеками по утрам, важно следить за образом жизни, особенно перед сном:

Снизь потребление соли и продуктов с высоким содержанием соли .

. Избегай жареной, жирной и острой пищи, а также алкоголя и кофеина , которые могут способствовать задержке жидкости.

, которые могут способствовать задержке жидкости. Не пей жидкости за 3 часа до сна , чтобы избежать лишней нагрузки на почки и сосудистую систему.

, чтобы избежать лишней нагрузки на почки и сосудистую систему. Вечером обязательно увлажняй кожу и расслабляй мышцы лица с помощью легкого массажа.

С этими простыми упражнениями и правильным уходом ты сможешь избавиться от утренних отеков и начинать день с сияющим и свежим лицом!

Уточнения

Лицо́ - передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.