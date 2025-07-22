Яркие тени и креатив: 6 главных трендов макияжа глаз 2025 года

Готовьтесь к новому сезону: самые яркие тренды в макияже глаз, которые точно не останутся незамеченными

2:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С каждым годом макияж глаз становится всё более креативным и выразительным. В 2025 году тренды обещают яркие акценты, но в то же время невероятную универсальность. От насыщенных оттенков до необычных текстур — всё для того, чтобы ваш взгляд стал центром внимания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с кукольным макияжем

1. Яркие, но нежные тени

Если в прошлом году мы наслаждались яркими кислотными оттенками, то в 2025 на смену им приходят более нежные пастельные тени. Лаванда, мятный, персиковый и нежно-розовый — они идеально подходят для создания лёгкого макияжа, который будет актуален как для дневных, так и для вечерних образов.

2. Драматичный макияж с «крыльями»

В 2025 году в тренде будет динамичный макияж, когда тени, подводка и ресницы образуют острые линии, напоминающие крылья. Этот стиль не ограничивает фантазию и позволяет экспериментировать с формами и оттенками.

3. Лёгкий металлический акцент

Металлические тени вернулись! Серебро, золото и бронза добавляют глазам сияния без излишней тяжести. Их можно наносить в уголки глаз или на всё веко для создания глубокого, многослойного взгляда.

4. Внимание на ресницы

В 2025 году трендом станут густые и объёмные ресницы, как натуральные, так и искусственные. Тушь с эффектом "кукольных" ресниц продолжит быть востребованной, а накладные ресницы можно будет смело использовать даже на каждый день.

5. Креативный графический макияж

Тренд на графику продолжает развиваться. В 2025 году стрелки и линии вокруг глаз будут необычными и асимметричными. Разнообразие форм, цветов и линий позволит создать уникальные образы, идеальные для тех, кто хочет выделиться.

6. Легкий смоки-айс

Немного размазанных теней и подводки — тренд, который остаётся в моде и в 2025 году. Смокки-айс становится более мягким и нежным. Этот стиль подойдёт для создания как дневного, так и вечернего образа.

Подведение итогов

С помощью этих трендов можно создавать как элегантные, так и дерзкие образы. Важно не бояться экспериментировать и искать то, что подчеркнёт вашу индивидуальность!

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.



Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.



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