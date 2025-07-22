Яркие тени и креатив: 6 главных трендов макияжа глаз 2025 года

С каждым годом макияж глаз становится всё более креативным и выразительным. В 2025 году тренды обещают яркие акценты, но в то же время невероятную универсальность. От насыщенных оттенков до необычных текстур — всё для того, чтобы ваш взгляд стал центром внимания.
Если в прошлом году мы наслаждались яркими кислотными оттенками, то в 2025 на смену им приходят более нежные пастельные тени. Лаванда, мятный, персиковый и нежно-розовый — они идеально подходят для создания лёгкого макияжа, который будет актуален как для дневных, так и для вечерних образов.
В 2025 году в тренде будет динамичный макияж, когда тени, подводка и ресницы образуют острые линии, напоминающие крылья. Этот стиль не ограничивает фантазию и позволяет экспериментировать с формами и оттенками.
Металлические тени вернулись! Серебро, золото и бронза добавляют глазам сияния без излишней тяжести. Их можно наносить в уголки глаз или на всё веко для создания глубокого, многослойного взгляда.
В 2025 году трендом станут густые и объёмные ресницы, как натуральные, так и искусственные. Тушь с эффектом "кукольных" ресниц продолжит быть востребованной, а накладные ресницы можно будет смело использовать даже на каждый день.
Тренд на графику продолжает развиваться. В 2025 году стрелки и линии вокруг глаз будут необычными и асимметричными. Разнообразие форм, цветов и линий позволит создать уникальные образы, идеальные для тех, кто хочет выделиться.
Немного размазанных теней и подводки — тренд, который остаётся в моде и в 2025 году. Смокки-айс становится более мягким и нежным. Этот стиль подойдёт для создания как дневного, так и вечернего образа.
С помощью этих трендов можно создавать как элегантные, так и дерзкие образы. Важно не бояться экспериментировать и искать то, что подчеркнёт вашу индивидуальность!
Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.
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