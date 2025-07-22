Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Бузова раскаялась в юношеском бунте против родителей
Трамп пригрозил Ирану повторными ударами по ядерным объектам
Microsoft подвергся массовой хакерской атаке через уязвимость SharePoint
Возвращение "большой пятёрки": где в Африке возродилась дикая природа
Признаки изменения температуры могут побудить змей покинуть свои укрытия
Российские ученые подтвердили нейтринное излучение Млечного Пути на высоких энергиях
Британские власти раскрывают схему работы нелегальных миграционных сетей
План Трампа по Украине: замораживание конфликта и давление на Европу
Тренер назвала эффективные упражнения на ягодицы без инвентаря

Поддержите молодость кожи: 5 витаминов, которые помогут вам сиять

Как выбрать витамины для кожи: 5 главных компонентов
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Витамины играют ключевую роль в поддержании здоровья и молодости кожи. Правильный выбор витаминов в вашем уходе помогает укрепить кожу, улучшить её внешний вид и замедлить процессы старения. Давайте рассмотрим, какие витамины стоит включить в уход за кожей, чтобы она оставалась молодой, сияющей и здоровой.

Красота
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Красота

Витамин A (Ретинол) — мощный антивозрастной компонент

Ретинол помогает ускорить обновление клеток, стимулирует выработку коллагена и борется с морщинами. Отлично подходит для борьбы с гиперпигментацией и акне.

Витамин C — антиоксидант для сияния

Витамин C защищает кожу от свободных радикалов, способствует выработке коллагена и осветляет пигментацию, придавая коже естественное сияние.

Витамин D — защита от внешних факторов

Витамин D укрепляет барьерную функцию кожи, предотвращает сухость и воспаления, помогает при заболеваниях, таких как экзема и псориаз.

Витамин E — для увлажнения и восстановления

Этот витамин способствует восстановлению кожи, уменьшает сухость и шелушение, помогает заживлению ран и предотвращает старение кожи.

Витамин B3 (Ниацинамид) — против воспалений

Ниацинамид борется с воспалениями, уменьшает пигментацию и улучшает текстуру кожи, придавая ей гладкость и эластичность.

Витамины — это ключевые компоненты, которые помогают поддерживать здоровье кожи и замедлять её старение. Использование этих витаминов в уходе сделает вашу кожу молодой и сияющей.

Уточнения

Витами́ны — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку их абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Сорняки больше не проблема: как электрические устройства могут сменить гербициды
Мобилизация без границ: Украина превратила народ в рабов
Запад обеспокоен давлением на антикоррупционное бюро Украины
Частное домостроение в России: рост ИЖС превышает строительство многоквартирных домов
Украина обвинила Запад в использовании страны как полигона для устаревшего оружия
Тканевая петля на ремне предотвращает шум и спутывание пряжки
Пентагон отозвал 700 морских пехотинцев из Лос-Анджелеса
Аптечка летом должна включать жаропонижающее, сорбенты и антигистаминные
Это игристое вино подают с высоты: где в Испании попробовать вино, которое почти никто не знает
Полив, о котором вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.