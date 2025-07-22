Эти 5 маникюров для коротких ногтей в 2025 году покорят ваши сердца — не упустите тренды!

Яркие пастельные оттенки и минимализм: новые идеи маникюра для коротких ногтей

2:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Короткие ногти — это не только практично, но и очень стильно! В 2025 году тренды маникюра для коротких ногтей продолжат радовать нас свежими и оригинальными идеями. Давайте разберёмся, какие идеи маникюра станут популярными в новом сезоне.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/d5/c5/38/d5c538352f23a4b59414cd3627f620ca.jpg Свадебный маникюр

1. Минимализм с акцентом

Короткие ногти идеально подходят для минималистичных дизайнов, которые выглядят стильно и сдержанно. Тонкие линии, геометрические узоры и точечные рисунки — всё это можно легко адаптировать под короткие ногти. В следующем сезоне в тренде будут тонкие чёрные линии и простые абстракции, которые придают элегантности, не перегружая образ.

2. Яркие пастельные оттенки

В 2025 году пастельный маникюр для коротких ногтей станет абсолютным хитом. Нежные розовые, мятные, лавандовые и персиковые оттенки создадут свежий и лёгкий образ, который идеально подойдёт для весны и лета. Особенно красиво пастельные оттенки смотрятся с небольшими акцентами в виде блёсток или матовых текстур.

3. Прозрачные и нюдовые покрытия

Прозрачный маникюр с добавлением лёгкого блеска или нюдовых оттенков станет одним из фаворитов для коротких ногтей. Такой дизайн выглядит аккуратно и натурально, при этом подчеркивает ухоженность рук. В следующем сезоне будет актуален маникюр с эффектом «glazed» — лёгкое мерцание с помощью прозрачных покрытий.

4. Французский маникюр в новом стиле

Вместо классических белых кончиков будут использоваться необычные оттенки — пастельные, металлические или яркие. Нанесите контрастный цвет на кончики ногтей или выберите зеркальные покрытия для более футуристического вида.

5. Металлические акценты

В следующем сезоне на коротких ногтях особенно выигрышно будут смотреться металлические акценты. Золотые, серебряные и бронзовые полоски, а также элементы с эффектом металлика придадут ногтям стильный и современный вид. Этот тренд подходит как для вечернего, так и для дневного маникюра, добавляя элегантности и блеска.

Маникюр для коротких ногтей в 2025 году будет стильным, но при этом удобным и практичным. Экспериментируйте с цветами и текстурами, создавайте уникальные образы и не бойтесь быть в тренде!

Уточнения

Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.