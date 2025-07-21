Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: яичница по утрам не повышает холестерин, а снижает ЛПНП
Неизведанные уголки Анголы: погружение в её природные богатства
Новый сезон сериала Белый лотос: радикальные изменения и больше смертей
Степашин раскритиковал качество легионеров в российских футбольных клубах
Ветеринар Гольнева назвала самые сложные в уходе породы собак
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Эффективные способы очистки индукционной плиты от жира и грязи
Штраф за русский язык: суд постановил наказать организатора концерта Верки Сердючки
Барриос: Победа над Ростовом доказала готовность Зенита к сезону

Как выбрать идеальное средство для укладки волос в зависимости от типа: секреты профессионалов

Подбираем укладочные средства под тип волос: секреты для идеальной прически
2:26
Моя семья » Красота и стиль

Подобрать идеальное средство для укладки — задача не из простых, особенно когда рынок переполнен продуктами для разных типов волос. Каждый требует особого подхода, и то, что идеально подходит для одного, может не сработать для другого. Важно выбирать средства, которые не только создадут стильную укладку, но и обеспечат уход за локонами. Откроем секреты, как выбрать лучшее средство для вашего типа волос!

Лак для волос
Фото: https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/projects/max_808/eaf167151787441.Y3JvcCw2Mjc5LDQ5MTIsMCww.jpg
Лак для волос

1. Средства для тонких волос: объём и лёгкость

Лёгкие муссы, спреи для объёма и текстурирующие спреи — идеальные помощники. Они добавляют текстуру, не утяжеляя пряди, и при этом сохраняют естественную лёгкость. Также стоит обратить внимание на средства с термозащитой, чтобы предотвратить повреждения при использовании горячих инструментов.

2. Средства для густых и тяжёлых волос: контроль и укладка

Для густых и тяжёлых волос необходимо выбирать средства с более интенсивной фиксацией. Гели и кремы для укладки с сильным фиксирующим эффектом помогут контролировать объём и предотвратить пушистость. Важно, чтобы средство обеспечивало увлажнение, так как густые волосы склонны к сухости.

3. Средства для вьющихся волос: укладка и контроль

Вьющиеся волосы требуют особого внимания, так как они склонны к сухости. Выбирайте увлажняющие кремы и муссы, которые помогут контролировать локоны, предотвращать пушистость и сохранять укладку. Средства, которые обеспечивают определённую текстуру и лёгкую фиксацию, позволят создать естественные, мягкие локоны, не утяжеляя их.

4. Средства для прямых волос: лёгкость и блеск

Идеально подойдут лёгкие спреи для объёма или кремы для гладкости. Прямые волосы часто теряют объём и могут казаться тусклыми, поэтому важно выбрать средство, которое придаст блеск и лёгкость, не утяжеляя волосы. Также не забывайте про термозащиту, если вы используете фены или утюжки.

Ориентируйтесь на свой тип волос и выбирайте средства, которые не только придадут форму, но и сохранят здоровье ваших прядей. Укладка станет не только лёгкой, но и безопасной, если использовать подходящие продукты.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Последние материалы
Штраф за русский язык: суд постановил наказать организатора концерта Верки Сердючки
Барриос: Победа над Ростовом доказала готовность Зенита к сезону
Природный способ заботы о здоровье ваших растений
Самый старый город Англии удивляет не только римскими руинами
Аграрии 16 районов Липецкой области начали уборку зерновых
Медики назвали опасные методы, которые усугубляют состояние кожи после ожога
Внимание: как мошенники говорят о проблемах заказов Wildberries и забирают ваши данные
Как избежать микрофлоры в ваших заготовках
Вся правда о борьбе с акне в подростковом возрасте: что действительно помогает и какие процедуры стоит попробовать
Показ оперы Трубадур в Лондоне обернулся грандиозной потасовкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.