Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Барриос: Победа над Ростовом доказала готовность Зенита к сезону
Природный способ заботы о здоровье ваших растений
Самый старый город Англии удивляет не только римскими руинами
Аграрии 16 районов Липецкой области начали уборку зерновых
Медики назвали опасные методы, которые усугубляют состояние кожи после ожога
Внимание: как мошенники говорят о проблемах заказов Wildberries и забирают ваши данные
Как избежать микрофлоры в ваших заготовках
Показ оперы Трубадур в Лондоне обернулся грандиозной потасовкой
Быстрая еда и перекорм вызывают рвоту у кошек — предупреждение ветеринаров

Акне у подростков — как это победить: самые эффективные средства и процедуры, о которых не говорят

Вся правда о борьбе с акне в подростковом возрасте: что действительно помогает и какие процедуры стоит попробовать
2:23
Моя семья » Красота и стиль

Акне в подростковом возрасте — это одно из самых распространённых кожных заболеваний, с которым сталкиваются многие. Этот период часто сопровождается гормональными изменениями, которые влияют на состояние кожи, вызывая воспаления и прыщи. Важно выбрать правильные средства и процедуры, чтобы ускорить процесс заживления и предотвратить новые высыпания.

Девочка красится
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка красится

1. Правильный выбор очищающих средств

Для подростков рекомендуется использовать мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов, таких как спирт. Лучше всего выбирать гели или пенки для умывания с антибактериальными свойствами, но без сильного раздражающего действия. Средства с салициловой кислотой идеально подходят для борьбы с акне, так как она помогает отшелушивать мертвые клетки и очищать поры.

2. Увлажнение — важный шаг в уходе

Многие подростки с акне ошибочно избегают увлажняющих средств, думая, что они только ухудшают состояние кожи. Однако это не так! Увлажнение — это ключевой этап, который помогает поддерживать баланс кожи. Выбирайте лёгкие, некомедогенные увлажняющие кремы, которые не забивают поры и не вызывают воспаления.

3. Продукты с ретиноидами

Ретиноиды — это мощные компоненты, которые помогают ускорить обновление клеток кожи и предотвращают появление новых высыпаний. Продукты с ретиноидами стимулируют выработку коллагена, уменьшают воспаление и ускоряют заживление прыщей. Для подростков лучше выбирать лёгкие средства с низкой концентрацией ретиноидов, чтобы избежать раздражений.

4. Процедуры для борьбы с акне

Если домашний уход не даёт нужного эффекта, можно обратиться к специалистам для проведения процедур. Например, химический пилинг с использованием салициловой кислоты помогает очистить поры и улучшить текстуру кожи. Микродермабразия и лазерное лечение также эффективно борются с акне и устраняют последствия воспалений, такие как рубцы и пятна.

Но если акне не удаётся справиться с домашними средствами, стоит обратиться к дерматологу для назначения процедур, которые помогут быстро и безопасно справиться с проблемой.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома

Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.

Фитнес-специалисты советуют жим и подъёмы гантелей сидя для эффективной тренировки рук
Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
21 июля: первый Романов, русско-турецкая война и человек на Луне
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
Последние материалы
Безопасная и модная: что знали о косметике женщины железного века в Иране
Что пить в жару: рекомендации диетолога по выбору полезных напитков
Нефтяные котировки оказались под давлением: 18-й пакет санкций против России
Селена Гомес поблагодарила фанатов накануне 33-летия за самый прекрасный год
Неаполь: разгадки загадок Кастель-дель-Ово и его окрестностей
Эксперт Беляева рассказала, что делать, если собака метит дома
Комнатные растения, которые не нужно сажать в землю: достаточно воды и света
Финансовый директор Куликова назвала оптимальное распределение сбережений в 2025 году
Огромный помидор весом 1,529 кг
Топ-визажист поделилась секретами нанесения консилера: простая техника для свежего и отдохнувшего лица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.