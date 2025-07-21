Акне у подростков — как это победить: самые эффективные средства и процедуры, о которых не говорят

Вся правда о борьбе с акне в подростковом возрасте: что действительно помогает и какие процедуры стоит попробовать

2:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Акне в подростковом возрасте — это одно из самых распространённых кожных заболеваний, с которым сталкиваются многие. Этот период часто сопровождается гормональными изменениями, которые влияют на состояние кожи, вызывая воспаления и прыщи. Важно выбрать правильные средства и процедуры, чтобы ускорить процесс заживления и предотвратить новые высыпания.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка красится

1. Правильный выбор очищающих средств

Для подростков рекомендуется использовать мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов, таких как спирт. Лучше всего выбирать гели или пенки для умывания с антибактериальными свойствами, но без сильного раздражающего действия. Средства с салициловой кислотой идеально подходят для борьбы с акне, так как она помогает отшелушивать мертвые клетки и очищать поры.

2. Увлажнение — важный шаг в уходе

Многие подростки с акне ошибочно избегают увлажняющих средств, думая, что они только ухудшают состояние кожи. Однако это не так! Увлажнение — это ключевой этап, который помогает поддерживать баланс кожи. Выбирайте лёгкие, некомедогенные увлажняющие кремы, которые не забивают поры и не вызывают воспаления.

3. Продукты с ретиноидами

Ретиноиды — это мощные компоненты, которые помогают ускорить обновление клеток кожи и предотвращают появление новых высыпаний. Продукты с ретиноидами стимулируют выработку коллагена, уменьшают воспаление и ускоряют заживление прыщей. Для подростков лучше выбирать лёгкие средства с низкой концентрацией ретиноидов, чтобы избежать раздражений.

4. Процедуры для борьбы с акне

Если домашний уход не даёт нужного эффекта, можно обратиться к специалистам для проведения процедур. Например, химический пилинг с использованием салициловой кислоты помогает очистить поры и улучшить текстуру кожи. Микродермабразия и лазерное лечение также эффективно борются с акне и устраняют последствия воспалений, такие как рубцы и пятна.

Но если акне не удаётся справиться с домашними средствами, стоит обратиться к дерматологу для назначения процедур, которые помогут быстро и безопасно справиться с проблемой.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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