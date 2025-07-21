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Этот цвет для педикюра в 2025 году наделает шуму! Готовы к яркому заявлению

Лучшие цвета для педикюра в летний сезон 2025 года: вишневый, коралловый и baby blue
2:40
Моя семья » Красота и стиль

Летний педикюр в 2025 году будет ярким и разнообразным, предлагая безупречные оттенки для каждого типа настроения и стиля. От вишнево-красного до масляно-желтого и синих оттенков — выбор, который не оставит вас равнодушной. Давайте посмотрим на главные тренды этого сезона и узнаем, какие цвета будут на пике популярности.

Элегантный летний педикюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Элегантный летний педикюр
  • Вишнево-красный: классика с новой интерпретацией
    Красный лак — это всегда актуально, особенно для педикюра. В 2025 году тренд держит в руках вишнево-красный оттенок. Это цвет, который символизирует женственность, страсть и утонченность. Он станет идеальным выбором для тех, кто хочет создать яркий и заметный образ, будь то на пляже или в вечернем выходе.
  • Коралл: яркость и тепло в одном флаконе
    Если красный — это не ваш выбор, коралловый оттенок обязательно станет вашим фаворитом. Он сочетает в себе тепло розового и яркость оранжевого. Легкий и свежий, коралловый лак подчеркнет вашу красоту, сделает ноги визуально стройнее и будет отлично смотреться в любой ситуации. К тому же, коралловый идеально усиливает загар и создает ощущение тропического отдыха.
  • Baby Blue: нежность и спокойствие
    Для любителей более спокойных и нежных оттенков на лето 2025 года идеально подойдет baby blue. Этот голубой цвет, который уже давно популярен, продолжает набирать популярность. Лак в этом оттенке добавит свежести и легкости вашему образу, подойдя как для повседневной носки, так и для вечерних выходов.
  • Масляно-желтый: летнее солнце на ногтях
    Желтые оттенки лака всегда ассоциируются с летом и солнцем. В 2025 году тренд на масляно-желтый в педикюре обещает стать настоящим хитом. Этот теплый оттенок прекрасно дополнит любой стиль и сделает ваши ногти центром внимания. С ним ваши ноги будут выглядеть не только ярко, но и необычно.
  • Модные синие оттенки: сине-голубой омут
    Синий лак для ногтей в 2025 году прочно занимает свое место в трендах. От глубокого морского синего до более ярких и насыщенных голубых оттенков — синий лак будет идеально сочетаться с летними нарядами, создавая свежий и стильный образ. Выберите тот оттенок синего, который вам по душе, и будьте в тренде.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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