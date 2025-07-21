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Ваши кремы не спасают? Вот как вернуть коже свежесть в летнюю городскую жару

Увлажнение и защита кожи летом: советы по выбору легких средств для ухода
2:15
Моя семья » Красота и стиль

Летняя жара в городе — это не только возможность насладиться аперитивами на свежем воздухе и встречами с друзьями в новых заведениях. Это еще и настоящий вызов для кожи, которая сталкивается с перепадами температур, кондиционерами и влажностью. Чтобы оставаться свежей и сияющей в такие моменты, нужен правильный уход.

Ретинол
Фото: https://i.pinimg.com/originals/2e/ba/b6/2ebab65b23660f303c32d64d6f89a7e6.jpg
Ретинол

Увлажнение: основа летнего ухода

В условиях городской жары кожа требует особого увлажнения, которое не перегрузит ее. Отдавайте предпочтение легким текстурам — гелям, лосьонам и эмульсиям. Они не закупоривают поры и не утяжеляют эпидермис. Важным элементом ухода должны стать увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой и кремы с керамидом. Эти компоненты помогают удерживать влагу и укрепляют защитный барьер кожи.

Летняя сыворотка: как сделать кожу идеальной

Если после жаркого дня вы замечаете, что ваше лицо потускнело или опухло, используйте сыворотку. Протрите кожу нефритовым валиком, чтобы усилить циркуляцию и снять напряжение. Также храните увлажняющие кремы в холодильнике — так они подарят вам прохладу и ощущение облегчения, особенно если у вас жирная кожа.

Антиоксидантные сыворотки: защита от солнца и загрязнений

Летний уход за кожей не ограничивается только увлажнением. Для борьбы с окислительным стрессом и повреждениями, вызванными солнечным светом, загрязнением воздуха и синим светом, используйте антиоксидантные сыворотки. Витамин С и феруловая кислота в составе сывороток усилят защиту от солнца, особенно в условиях городского загрязнения.

Советы для летнего города: оставайтесь свежими и увлажненными

Сейчас, когда температура в городе достигает пика, уделите особое внимание уходу за кожей. Выбирайте продукты, которые обеспечат увлажнение, но при этом не будут утяжелять кожу. А антиоксидантные сыворотки и сыворотки с гиалуроновой кислотой помогут справиться с летними стрессами и сделать вашу кожу не только свежей, но и защищенной.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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