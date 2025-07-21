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Снятие макияжа без лишних трат: 5 способов, которые вас удивят

Молоко и масло для снятия макияжа: натуральные альтернативы косметическим средствам
3:18
Моя семья » Красота и стиль

Устали от косметики, которая не снимается? Попробуйте простые и эффективные способы очистки с помощью натуральных средств, которые есть у вас дома. Забудьте о дорогих средствах — эти лайфхаки помогут вам легко и безопасно очистить кожу.

Девушка увлажняет кожу
Фото: https://i.pinimg.com/originals/72/78/0a/72780ab6906b71ef59adaf24314de6b3.jpg
Девушка увлажняет кожу

1. Масло — ваш лучший друг

Не думайте, что растительные масла — это только для салатов. Оливковое, кокосовое, миндальное или жожоба — каждое из этих масел отлично растворяет даже самый стойкий макияж. Они удаляют тушь, подводку и тональный крем, не повреждая кожу.

Как использовать: нанесите немного масла на ватный диск или прямо на лицо (если кожа не склонна к жирности), аккуратно помассируйте, особенно уделяя внимание области глаз. После смойте остатки теплой водой и умойтесь привычным средством.

Бонус: масла не только очищают, но и питают кожу, оставляя её увлажненной и мягкой.

2. Молоко — не только для завтрака

Цельное молоко обладает мягкими очищающими свойствами и идеально подходит для легкого макияжа. Это отличная альтернатива мицеллярной воде.

Как использовать: смачивайте ватный диск в молоке и аккуратно протрите лицо. Молоко не только удаляет макияж, но и освежает кожу.

Важно: этот метод может не подойти для очень жирной кожи или при склонности к акне из-за содержания жиров в молоке.

3. Йогурт — для нежного очищения

Натуральный йогурт без добавок — это мягкое средство для очищения, которое также имеет легкий отшелушивающий эффект благодаря молочной кислоте.

Как использовать: нанесите немного йогурта на лицо и оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой. Кожа будет очищена и увлажнена.

4. Мед — природный антисептик

Мед — не только вкусное лакомство, но и природный антисептик, который помогает очищать кожу и увлажнять её.

Как использовать: нанесите небольшое количество жидкого меда на влажную кожу, помассируйте и смойте теплой водой. Мед удаляет загрязнения, бактерии и увлажняет кожу.

Предостережение: если у вас аллергия на мед, этот метод не подходит.

5. Теплая вода и мягкое полотенце — классика жанра

Иногда простое — самое эффективное. С помощью теплой воды и мягкого полотенца можно легко удалить легкий макияж или остатки средств.

Как использовать: смачивайте полотенце в теплой воде и аккуратно протрите лицо. Теплая вода размягчает косметику, а полотенце помогает её удалить. Для мягкости используйте полотенца из микрофибры или хлопка.

Важные моменты:

  • Тестируйте новые средства: перед использованием на всем лице, проверяйте средство на небольшом участке кожи.
  • Аккуратность: не трите кожу слишком сильно, особенно в области глаз.
  • Умывание после: даже после натуральных средств рекомендуется умыться теплой водой.
  • Слушайте свою кожу: если возникает дискомфорт, прекратите использовать метод.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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