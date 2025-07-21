Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЭКО и возраст женщины: как шансы на беременность меняются после 35 лет – мнение эмбриолога
Признаки скорого ухода у собаки: ветеринары советуют следить за дыханием и температурой тела
Выглядит как мороженое, но к нему не относится: воздушная сладость от компании Dairy Queen
Продажи китайских автомобилей в 2025 году выросли на 14%
Подкормка огурцов калием и бором от желтых завязей — советы эксперта
Садальский заявил, что Алёну Кравец выгнали из дома Пугачёвой
Нейробиологи Калифорнийского университета опровергли доминирующую теорию зоны Брока
Немецкий маникюр: уход, который воссоздает здоровые и блестящие ногти
Непростой характер Толкалиной: Егор Кончаловский рассказал о разрыве

Очищение, тонизация и защита: секреты ухода за кожей, которые стоит знать каждому

Ежедневный уход за кожей: 5 шагов к идеальному состоянию кожи
2:30
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы сохранить сияющую, здоровую кожу без пятен, достаточно придерживаться нескольких простых, но эффективных шагов в уходе. Наши повседневные стрессы, загрязнение окружающей среды и изменения климата могут негативно сказываться на коже, вызывая сухость, угревую сыпь или покраснение. Однако все это можно исправить, если уделить внимание регулярному уходу.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: https://expertcosmo.ru/wp-content/uploads/2023/03/Easy-Ways-to-Improve-Your-Skin-1-scaled-1.jpg
Девушка наносит крем на лицо

1. Очищение — основа здоровой кожи

Каждое утро начинайте с мягкого очищения, чтобы избавиться от загрязнений, жира и остатков ночных средств. Для этого выберите подходящий очищающий гель или пену в зависимости от типа вашей кожи. Это подготовит её к дальнейшему уходу и создаст идеальную основу для нанесения последующих средств.

2. Тонизирование — баланс и увлажнение

После очищения используйте тоник для восстановления естественного pH кожи. Тоник увлажнит кожу, сузит поры и сделает её готовой к лучшему впитыванию средств, которые будут нанесены дальше.

3. Сыворотка — концентрат действия

Сыворотка для лица — это мощный продукт, который работает на устранение конкретных проблем. Хотите убрать пигментные пятна, восстановить сияние с витамином С или увлажнить кожу с помощью гиалуроновой кислоты? Сыворотка идеально справится с этой задачей. Наносите её мягкими движениями, чтобы она лучше впиталась и оказала эффект.

4. Увлажнение — защита и питание

Не забывайте об увлажнении, даже если ваша кожа жирная. Легкий увлажняющий крем обеспечит коже необходимое увлажнение и защиту от внешних факторов. Ищите средства с антиоксидантами, которые помогут укрепить кожу и предотвратить её повреждения.

5. Солнцезащита — ключ к здоровой коже

Самый важный шаг в уходе за кожей — защита от солнца. Применение солнцезащитного крема помогает предотвратить преждевременное старение и воспаления, защищая от вредных ультрафиолетовых лучей. Выбирайте крем с SPF 30 и выше, который не вызывает жирности и имеет лёгкую текстуру.

Соблюдая эти простые, но важные шаги, вы сможете не только поддерживать кожу в хорошем состоянии, но и избавиться от пятен, добиться сияния и молодости.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Немецкий маникюр: уход, который воссоздает здоровые и блестящие ногти
Непростой характер Толкалиной: Егор Кончаловский рассказал о разрыве
Зенит обыграл Ростов в первом туре РПЛ
Россия нанесла по Украине рекордное количество ударов дронами и ракетами
Резинка для фитнеса: эффективные упражнения для дома без тяжелого оборудования
Возможно ли снижение до 15%? Озвучены прогнозы по ключевой ставке
Financial Times: Зеленский усиливает правительство на фоне ухудшения положения ВСУ
Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина перестали скрываться: новые кадры их жизни
Как уксус помогает в стирке: нейтрализация запахов, защита цвета и удаление пятен
Гостевые дома в Сухуме предлагают отдых за 48 тысяч на двоих
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.