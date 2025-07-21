Слитный купальник, который стирает границы между пляжем и подиумом

Модные фасоны слитных купальников летом 2025

Лето в самом разгаре — кто-то уже наслаждается морем, кто-то только собирает чемоданы. Но одно точно: слитный купальник давно перестал быть скучным компромиссом. Теперь это модное заявление, с которым не стыдно появиться и на пляже, и на курортной вечеринке.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/cf/97/88/cf9788c37fccbc0abdca705fe6a90907.jpg Пляжная мода

Модели с подиумов и социальных сетей доказали: закрытые купальники могут быть дерзкими, элегантными и невероятно стильными. Стилист Юлия Никифорова выделила тренды, которые уже в топе этого сезона.

Асимметрия — модный вызов классике

Вырезы на одно плечо или необычные линии — акцент, который подчеркивает фигуру. Такой крой визуально вытягивает шею и делает образ выразительным. Смелые вырезы — баланс комфорта и откровенности

Прорези по бокам или в области талии добавляют сексуальности, не нарушая лаконичности формы. Главное — выбирать модель, которая подчеркивает достоинства фигуры. Высокий вырез бедра — эффект длинных ног

Прямо из 80-х — силуэт с высокой линией бедра визуально делает ноги длиннее. Этот фасон отлично смотрится на стройных фигурах или помогает их создать. Текстура — секрет глубины образа

Вязаные ткани, рельефные материалы, жатка или тиснение делают даже простой крой интереснее. Такой купальник выглядит дорого даже без ярких принтов. Пин-ап детали — игра в ретро

Бантики, рюши, горох или пояса в стиле 50-х добавляют образу кокетливости. Это выбор для тех, кто любит винтажные акценты. Молнии и спорт — для активного отдыха

Фронтальная или задняя молния — не только декоративная деталь, но и удобство. А купальники из быстросохнущих тканей с контрастными вставками подойдут для плавания и пляжных игр. Минимализм — элегантность вне времени

Чёрный, белый, бежевый, тёмно-синий — классика, которая всегда актуальна. Чистый крой и нейтральные оттенки делают образ утончённым и модным.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.



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