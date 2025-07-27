Тайна сада мечты: как аромат Un Jardin à Cythère покоряет сердца

Un Jardin à Cythère: аромат, который переносит в цветущую Грецию

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Коллекция Jardins от Hermès, вдохновлённая сказочными местами, представляет собой цветущую оду природе. Аромат Un Jardin sur la Lagune напоминает о таинственном запахе тайного рая в Венеции, Le jardin de Monsieur Li — о прогулке по дзен-парку, а Un Jardin à Cythère воплощает символические ароматы Греции.

Фото: https://medaboutme.ru/upload/medialibrary/8ff/shutterstock_339321956.jpg Девушка мечтает

Особое внимание привлекает аромат Un Jardin à Cythère, созданный парфюмером Кристин Нажель. Этот парфюм ассоциируется с Грецией, её необъятностью, синевой, белизной и свободой. Нажель представила аромат сада мечты на острове Кифера, где родилась Афродита, богиня любви и красоты. Она описала его как сад с оливковыми деревьями, напоминающими светлые волосы, и яркой мякотью свежей розовой фисташки.

Аромат сочетает зелёное дыхание оливкового дерева, "злаковое" ощущение трав и свежую фисташку. Это текстурированный аккорд, который не похож ни на один другой. Солнечные ноты тёплой пшеницы на коже и ароматы дикой природы, разносимые ветром, создают неповторимое впечатление. Этот аромат доступен также в виде сухого масла для тела и волос, что делает его идеальным выбором для летнего сезона, сообщает французский Vogue.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.



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