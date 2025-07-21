Маникюр, который держит лето за руку — тренды, что не отпускают

Летний жар — повод обновить не только гардероб, но и ногти. Маникюр давно стал той самой финальной деталью образа, которая дарит уверенность. И, вопреки стереотипам, этим может и должен заниматься любой человек, как мудро заметил классик.
Стилиста Елену Володину этим летом вдохновили соцсети и улицы мегаполисов. Она выделила четыре главных тренда, которые останутся актуальными как минимум до конца августа.
Ледяной латте — маникюр, который охлаждает взгляд Беж, кремовый, оттенок топлёного молока с лёгкой вуалью — как холодный кофе в зной. Такой маникюр смотрится свежо и стильно, особенно если добавить белые мраморные прожилки или деликатный перламутр. "Ледяной латте" — для тех, кто ценит натуральность и расслабленный шик.
Прозрачный нюд с эффектом мокрого блеска Минимум цвета, максимум ухоженности. Полупрозрачная база — молочная или розоватая — и тонкий слой глянца или лёгкий шиммер. Такой маникюр подчёркивает загар и красиво смотрится на коротких аккуратных ногтях.
Хромовый блеск — эффект, который не теряет актуальности Серебро, розовое золото, холодный сине-зелёный отлив — хром-эффект остаётся в моде. Он скрывает неровности, добавляет футуристичности и универсален для любой длины. Это может быть зеркальный блеск на всех ногтях, только на кончиках или в сочетании с матовым покрытием. Особенно эффектно — в вечернем образе.
Минималистичный арт — когда важна каждая деталь Простые линии, абстрактные рисунки, одиночные элементы — именно они в тренде. Черные, белые, охра, тёмно-синий — лаконичная палитра. Лучше всего смотрится на одном-двух ногтях в паре с однотонным покрытием остальных.
Уточнения
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.