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Маникюр, который держит лето за руку — тренды, что не отпускают

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Летний жар — повод обновить не только гардероб, но и ногти. Маникюр давно стал той самой финальной деталью образа, которая дарит уверенность. И, вопреки стереотипам, этим может и должен заниматься любой человек, как мудро заметил классик.

Маникюр
Фото: https://i.pinimg.com/736x/25/c3/e0/25c3e058248aed8f0d08d6b8d515e47c.jpg
Маникюр

Стилиста Елену Володину этим летом вдохновили соцсети и улицы мегаполисов. Она выделила четыре главных тренда, которые останутся актуальными как минимум до конца августа.

  • Ледяной латте — маникюр, который охлаждает взгляд
    Беж, кремовый, оттенок топлёного молока с лёгкой вуалью — как холодный кофе в зной. Такой маникюр смотрится свежо и стильно, особенно если добавить белые мраморные прожилки или деликатный перламутр. "Ледяной латте" — для тех, кто ценит натуральность и расслабленный шик.
  • Прозрачный нюд с эффектом мокрого блеска
    Минимум цвета, максимум ухоженности. Полупрозрачная база — молочная или розоватая — и тонкий слой глянца или лёгкий шиммер. Такой маникюр подчёркивает загар и красиво смотрится на коротких аккуратных ногтях.
  • Хромовый блеск — эффект, который не теряет актуальности
    Серебро, розовое золото, холодный сине-зелёный отлив — хром-эффект остаётся в моде. Он скрывает неровности, добавляет футуристичности и универсален для любой длины. Это может быть зеркальный блеск на всех ногтях, только на кончиках или в сочетании с матовым покрытием. Особенно эффектно — в вечернем образе.
  • Минималистичный арт — когда важна каждая деталь
    Простые линии, абстрактные рисунки, одиночные элементы — именно они в тренде. Черные, белые, охра, тёмно-синий — лаконичная палитра. Лучше всего смотрится на одном-двух ногтях в паре с однотонным покрытием остальных.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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