Из 90-х в 2025: трендовая укладка, которая подарит вашим волосам невероятный объем

Устали от постоянных экспериментов с объемными укладками, которые не держатся больше нескольких часов? Попробуйте бигуди-липучки, которые снова в моде! Этот тренд возвращает нам прически 1990-х с их естественным объемом и динамичностью. Звезды, такие как Сабрина Карпентер, Селена Гомес и Синди Кроуфорд, вдохновили нас на создание пышных укладок с помощью простых, но эффективных бигуди. Эта укладка не только придает волосам объем, но и выглядит стильно, не перегружая образ.
Современная версия укладки на бигуди-липучки выглядит легко и непринужденно. Забудьте о слишком жестких локонах и идеальных прядях, пришедших из прошлого века. Вместо этого получаем естественный объем, который держится, но при этом не создает излишней "тяжести" в прическе. Теперь бигуди используют не для создания гиперобъемных укладок, а для того, чтобы добавить волосам легкости и движения.
Создать идеальный образ с бигуди-липучками проще, чем кажется. Следуйте этим простым шагам:
Закрепите бигуди-липучки
Для дополнительной фиксации можно использовать немного пудры для волос.
Этот тренд на пышные укладки уже подхватили многие знаменитости. Например, Лана Дель Рей и Карди Би часто появляются с роскошными объемами, создавая тот самый "отпускной" стиль. А стилист по волосам Том Смит отмечает, что современная версия укладки вдохновлена стилем Синди Кроуфорд из 1990-х, а не только 1960-х, как это было принято раньше.
В итоге, укладка на бигуди-липучки возвращает пышные прически в моду, но с новым, более расслабленным подходом. Это идеальный тренд для тех, кто хочет добавить объем и легкость, не тратя много времени на укладку. Поддержите этот стиль и будьте в тренде сезона!
Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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