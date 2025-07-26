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Из 90-х в 2025: трендовая укладка, которая подарит вашим волосам невероятный объем

Бигуди-липучки помогают создать стильный и естественный объем для волос
Моя семья » Красота и стиль

Устали от постоянных экспериментов с объемными укладками, которые не держатся больше нескольких часов? Попробуйте бигуди-липучки, которые снова в моде! Этот тренд возвращает нам прически 1990-х с их естественным объемом и динамичностью. Звезды, такие как Сабрина Карпентер, Селена Гомес и Синди Кроуфорд, вдохновили нас на создание пышных укладок с помощью простых, но эффективных бигуди. Эта укладка не только придает волосам объем, но и выглядит стильно, не перегружая образ.

Женщина с пышной укладкой на бигуди-липучки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с пышной укладкой на бигуди-липучки

Что такое пышная укладка на бигуди-липучки?

Современная версия укладки на бигуди-липучки выглядит легко и непринужденно. Забудьте о слишком жестких локонах и идеальных прядях, пришедших из прошлого века. Вместо этого получаем естественный объем, который держится, но при этом не создает излишней "тяжести" в прическе. Теперь бигуди используют не для создания гиперобъемных укладок, а для того, чтобы добавить волосам легкости и движения.

Преимущества укладки на бигуди-липучки

  • Естественный объем: дает волосам воздушность и динамичность.
  • Меньше времени: достаточно 20-30 минут для того, чтобы укладка держалась весь день.
  • Подходит для любого типа волос: бигуди подходят как для прямых, так и для вьющихся волос, создавая эффект объема без перегрузки.

Как создать пышную укладку на бигуди-липучки

Создать идеальный образ с бигуди-липучками проще, чем кажется. Следуйте этим простым шагам:

  • Вымойте волосы и аккуратно промокните их полотенцем, чтобы удалить излишки влаги.
  • Нанесите спрей для объема на влажные корни волос.
  • Высушите волосы феном, приподнимая пряди у корней с помощью расчески.
  • Используйте утюжок или плойку для завивки или выпрямления волос. Объем создается как с прямыми, так и с локонами.

Закрепите бигуди-липучки

  • Возьмите три бигуди. Для начала накрутите две пряди у лица: расположите валик под локоном и закрутите по направлению к лицу. Это приподнимет волосы у корней и подчеркнет скулы.
  • Третье бигуди используйте для объема на затылке: отделите локон, поместите валик под ним и закрутите вверх.
  • Подождите 20-30 минут и аккуратно снимите бигуди, раскручивая их по спирали.

Для дополнительной фиксации можно использовать немного пудры для волос.

Тренд из 90-х: кто уже подхватил пышную укладку

Этот тренд на пышные укладки уже подхватили многие знаменитости. Например, Лана Дель Рей и Карди Би часто появляются с роскошными объемами, создавая тот самый "отпускной" стиль. А стилист по волосам Том Смит отмечает, что современная версия укладки вдохновлена стилем Синди Кроуфорд из 1990-х, а не только 1960-х, как это было принято раньше.

Советы для идеального результата

  • Не перегружайте укладку: создавайте легкий объем, не пытаясь сделать волосы слишком строгими.
  • Экспериментируйте с текстурами: можно варьировать между прямыми прядями и легкими волнами.
  • Дайте волосам время для укладки: бигуди не требуют долгого времени, но терпение еще никогда не было лишним!

В итоге, укладка на бигуди-липучки возвращает пышные прически в моду, но с новым, более расслабленным подходом. Это идеальный тренд для тех, кто хочет добавить объем и легкость, не тратя много времени на укладку. Поддержите этот стиль и будьте в тренде сезона!

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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