Из 90-х в 2025: трендовая укладка, которая подарит вашим волосам невероятный объем

Бигуди-липучки помогают создать стильный и естественный объем для волос

Устали от постоянных экспериментов с объемными укладками, которые не держатся больше нескольких часов? Попробуйте бигуди-липучки, которые снова в моде! Этот тренд возвращает нам прически 1990-х с их естественным объемом и динамичностью. Звезды, такие как Сабрина Карпентер, Селена Гомес и Синди Кроуфорд, вдохновили нас на создание пышных укладок с помощью простых, но эффективных бигуди. Эта укладка не только придает волосам объем, но и выглядит стильно, не перегружая образ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с пышной укладкой на бигуди-липучки

Что такое пышная укладка на бигуди-липучки?

Современная версия укладки на бигуди-липучки выглядит легко и непринужденно. Забудьте о слишком жестких локонах и идеальных прядях, пришедших из прошлого века. Вместо этого получаем естественный объем, который держится, но при этом не создает излишней "тяжести" в прическе. Теперь бигуди используют не для создания гиперобъемных укладок, а для того, чтобы добавить волосам легкости и движения.

Преимущества укладки на бигуди-липучки

Естественный объем: дает волосам воздушность и динамичность.

дает волосам воздушность и динамичность. Меньше времени: достаточно 20-30 минут для того, чтобы укладка держалась весь день.

достаточно 20-30 минут для того, чтобы укладка держалась весь день. Подходит для любого типа волос: бигуди подходят как для прямых, так и для вьющихся волос, создавая эффект объема без перегрузки.

Как создать пышную укладку на бигуди-липучки

Создать идеальный образ с бигуди-липучками проще, чем кажется. Следуйте этим простым шагам:

Вымойте волосы и аккуратно промокните их полотенцем, чтобы удалить излишки влаги.

и аккуратно промокните их полотенцем, чтобы удалить излишки влаги. Нанесите спрей для объема на влажные корни волос.

на влажные корни волос. Высушите волосы феном , приподнимая пряди у корней с помощью расчески.

, приподнимая пряди у корней с помощью расчески. Используйте утюжок или плойку для завивки или выпрямления волос. Объем создается как с прямыми, так и с локонами.

Закрепите бигуди-липучки

Возьмите три бигуди. Для начала накрутите две пряди у лица: расположите валик под локоном и закрутите по направлению к лицу. Это приподнимет волосы у корней и подчеркнет скулы.

Третье бигуди используйте для объема на затылке: отделите локон, поместите валик под ним и закрутите вверх.

Подождите 20-30 минут и аккуратно снимите бигуди, раскручивая их по спирали.

Для дополнительной фиксации можно использовать немного пудры для волос.

Тренд из 90-х: кто уже подхватил пышную укладку

Этот тренд на пышные укладки уже подхватили многие знаменитости. Например, Лана Дель Рей и Карди Би часто появляются с роскошными объемами, создавая тот самый "отпускной" стиль. А стилист по волосам Том Смит отмечает, что современная версия укладки вдохновлена стилем Синди Кроуфорд из 1990-х, а не только 1960-х, как это было принято раньше.

Советы для идеального результата

Не перегружайте укладку: создавайте легкий объем, не пытаясь сделать волосы слишком строгими.

создавайте легкий объем, не пытаясь сделать волосы слишком строгими. Экспериментируйте с текстурами: можно варьировать между прямыми прядями и легкими волнами.

можно варьировать между прямыми прядями и легкими волнами. Дайте волосам время для укладки: бигуди не требуют долгого времени, но терпение еще никогда не было лишним!

В итоге, укладка на бигуди-липучки возвращает пышные прически в моду, но с новым, более расслабленным подходом. Это идеальный тренд для тех, кто хочет добавить объем и легкость, не тратя много времени на укладку. Поддержите этот стиль и будьте в тренде сезона!

Уточнения

Во́лосы - придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток, ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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