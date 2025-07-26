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Все о деним-сетах: как создать непринужденный, но стильный образ этим летом

Стилисты рекомендуют total-деним: джинсы с рубашкой как универсальный базовый образ
3:53
Моя семья » Красота и стиль

Лето 2025 года принесло с собой не только яркие оттенки и новые тренды, но и возвращение классики — деним-сет. Тотал-деним, который мы помним с 90-х, теперь выглядит по-новому — современно, стильно и легко адаптируется под разные образы. Забудьте обыденные сочетания джинсов с футболками — в этом сезоне деним с полным комплектом джинсовых вещей снова на пьедестале.

Девушка в джинсовом комплекте
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в джинсовом комплекте

Почему деним-сет снова в тренде

Джинсы и джинсовая рубашка — базовые элементы гардероба, которые были всегда. Но сегодня дизайнеры предлагают новый взгляд на эту комбинацию. Тотал-деним не просто возвращается — он становится универсальной базой для стильных и комфортных образов, которые работают на любой случай. Такой комплект уже не выглядит как ностальгия по прошлому, а скорее как символ современного стиля, который не требует усилий.

Преимущества деним-сета

  • Универсальность: идеален для любого события.
  • Комфорт: деним удобен и носится в любую погоду.
  • Легкость в стилизации: не требует больших усилий, чтобы создать стильный образ.

Какие фасоны и оттенки выбирать

Деним-сет может быть как расслабленным, так и более структурированным — выбор за вами! В этом сезоне на пике популярности — светлые джинсы и выбеленные модели, но не обошлось и без темных оттенков, таких как dark wash, которые смотрятся не менее эффектно.

Рекомендации по фасонам

  • Расслабленные джинсы с прямыми штанинами и свободная рубашка — идеальный вариант для повседневного образа.
  • Талия подчеркнута плотным корсетным жилетом с высокими джинсами — стильный акцент на ретро-тему.

Оттенки на выбор

  • Светло-голубые и выбеленные джинсы для легкости образа.
  • Темно-синие, черные и серые джинсы для стильных контрастов и легких потертостей.

Как сочетать деним-сет с аксессуарами

Не забывайте, что аксессуары — это то, что может добавить изюминку вашему образу. В сочетании с деним-сетом они делают его ярким и завершённым.

Идеи аксессуаров для деним-сета

  • Массивные серьги и крупные солнцезащитные очки - для добавления гламура.
  • Большая сумка - отличный завершение аутфита для путешествий или прогулок по городу.
  • Обувь на каблуке для вечернего выхода или грубые сандалии для casual-образа.

Как легко изменить образ с деним-сетом

Секрет в том, что деним-сет не требует сложной стилизации. Вы просто надеваете два предмета, которые идеально дополняют друг друга, и voilà — стильный образ готов. Но если хотите разнообразить, экспериментируйте:

Как изменять деним-сет

  • Зафиксируйте рубашку с поясом или сделайте ее менее формальной, расстегнув несколько пуговиц.
  • Добавьте кроп-топ или жилет под рубашку, если температура поднимется.
  • Вместо джинсов выберите бермуды, мини-шорты или джинсовую юбку — идеальный летний вариант.

Деним-сет на все случаи жизни

Этот тренд идеален для тех, кто хочет быть стильным без лишних усилий. Деним-сет подходит как для спокойных прогулок по городу, так и для вечернего выхода. Важно выбрать правильный фасон и подходящие аксессуары, чтобы создать тот самый образ.

Если вы хотите обновить свой гардероб этим летом, то деним-сет — это то, на что стоит обратить внимание. Он не только актуален в 2025 году, но и легко адаптируется под любой стиль и события. Простой, но стильный, он станет вашим незаменимым союзником в любой ситуации.

Уточнения

Мо́да - совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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