Шик без пафоса: почему идеальная тихая роскошь больше не в моде

Мода меняется, и если ещё недавно идеальная, сдержанная "тихая роскошь" была на пике популярности, то в 2025 году ей на смену пришла новая эстетика — lazy luxury или "ленивая роскошь". Что это такое и почему этот стиль становится всё более популярным, давайте разберемся!
Lazy luxury - это не про неряшливость или беспечность, а скорее про изысканную расслабленность, где каждый элемент в вашем образе передает стиль, но без усилий. Это не про идеально выглаженные костюмы и гламурные аксессуары. Наоборот, речь идет о том, чтобы выглядеть шикарно без явного желания выглядеть "правильно". Такой стиль подходит тем, кто устал от напряженности и постоянно подстраивающегося образа.
Не стоит думать, что "ленивая роскошь" — это просто удобные вещи, как футболки или джинсы. В этом стиле особое внимание уделяется качеству ткани и деталям. Это могут быть потертые джинсы, ручная вышивка или мягкий тренч, который слегка мят, но при этом не теряет своей элегантности.
Забудьте о стремлении к совершенству! Lazy luxury не терпит идеальных комплектов. Это стиль, который выражается в естественности и небрежности, при этом каждая деталь всё равно выглядит дорого и изысканно. Главное — не стараться, а носить то, что нравится, не оглядываясь на тренды.
Модные бренды и фэшн-инфлюенсеры начали отходить от пафосных образов, выбирая непринужденность и комфорт. Сильно выверенные образы с идеально сидящими вещами начали терять свою актуальность. В мире, где важен комфорт, женщины больше не хотят "быть лучшими версиями себя". Они хотят быть собой, в удобных и стильных вещах, не боясь выглядеть неидеально.
Многие фэшн-дома, такие как Celine, The Row, Khaite, начали применять эту концепцию в своих коллекциях. Их новые коллекции больше не ориентированы на создание идеальных, стерильных образов. Теперь можно увидеть небрежно заправленные рубашки и слегка помятые ткани, что стало символом новой роскоши.
Белла Хадид и Кендалл Дженнер часто появляются в мягких, расслабленных образах, которые демонстрируют этот тренд.
Чтобы адаптировать этот тренд к своему стилю, выберите несколько базовых вещей, которые в первую очередь должны быть комфортными и из натуральных материалов. Постепенно добавляйте аксессуары и акценты, но в умеренных количествах.
Lazy luxury — это стиль для тех, кто устал от выверенных образов и хочет чувствовать себя естественно и комфортно, оставаясь при этом стильной. Эстетика этого тренда заключается в свободе и небрежности, в которой каждая деталь выглядит не кричаще, а элегантно. Это искусство сочетать комфорт с роскошью, не делая лишних усилий.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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