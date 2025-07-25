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Шик без пафоса: почему идеальная тихая роскошь больше не в моде

Стилисты объяснили, что такое Lazy luxury — стиль 2025 года с акцентом на комфорт
5:03
Моя семья » Красота и стиль

Мода меняется, и если ещё недавно идеальная, сдержанная "тихая роскошь" была на пике популярности, то в 2025 году ей на смену пришла новая эстетика — lazy luxury или "ленивая роскошь". Что это такое и почему этот стиль становится всё более популярным, давайте разберемся!

Женщина в расслабленном образе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в расслабленном образе

Что такое ленивая роскошь

Lazy luxury - это не про неряшливость или беспечность, а скорее про изысканную расслабленность, где каждый элемент в вашем образе передает стиль, но без усилий. Это не про идеально выглаженные костюмы и гламурные аксессуары. Наоборот, речь идет о том, чтобы выглядеть шикарно без явного желания выглядеть "правильно". Такой стиль подходит тем, кто устал от напряженности и постоянно подстраивающегося образа.

Основные характеристики lazy luxury

  • Непринужденность и свобода в сочетаниях.
  • Стиль, который не требует усилий.
  • Удобные вещи, которые смотрятся дорого, но без явных брендов.
  • Каждая вещь в вашем гардеробе должна быть комфортной, но при этом особенной.

Как выглядит стиль

Не стоит думать, что "ленивая роскошь" — это просто удобные вещи, как футболки или джинсы. В этом стиле особое внимание уделяется качеству ткани и деталям. Это могут быть потертые джинсы, ручная вышивка или мягкий тренч, который слегка мят, но при этом не теряет своей элегантности.

Примеры вещей, соответствующих этому стилю

  • Легкие рубашки, заправленные небрежно.
  • Тренчи и жакеты с эффектом "винтаж" и с мягкими линиями.
  • Простые, но стильные лоферы или сапоги без ярких акцентов.
  • Распущенные волосы и минимальные аксессуары.

Никаких идеальных комплектов

Забудьте о стремлении к совершенству! Lazy luxury не терпит идеальных комплектов. Это стиль, который выражается в естественности и небрежности, при этом каждая деталь всё равно выглядит дорого и изысканно. Главное — не стараться, а носить то, что нравится, не оглядываясь на тренды.

Как это выглядит на практике

  • Джинсы с кристаллами или вышивкой, которые, на первый взгляд, выглядят как простые, но при этом — дизайнерская работа.
  • Простые футболки, но с тканями высшего качества, которые ощущаются на коже приятно и дорого.
  • Слегка растрепанные волосы, которые добавляют образу лёгкости, но подчёркивают стиль.

Почему lazy luxury становится популярным

Модные бренды и фэшн-инфлюенсеры начали отходить от пафосных образов, выбирая непринужденность и комфорт. Сильно выверенные образы с идеально сидящими вещами начали терять свою актуальность. В мире, где важен комфорт, женщины больше не хотят "быть лучшими версиями себя". Они хотят быть собой, в удобных и стильных вещах, не боясь выглядеть неидеально.

Преимущества lazy luxury

  • Больше свободы в выборе одежды.
  • Удобство без жертв в качестве.
  • Стиль без принуждения.
  • Идеально для тех, кто не любит строгие правила моды.

Кто вдохновляет на lazy luxury

Многие фэшн-дома, такие как Celine, The Row, Khaite, начали применять эту концепцию в своих коллекциях. Их новые коллекции больше не ориентированы на создание идеальных, стерильных образов. Теперь можно увидеть небрежно заправленные рубашки и слегка помятые ткани, что стало символом новой роскоши.

Известные личности в стиле lazy luxury

  • Белла Хадид и Кендалл Дженнер часто появляются в мягких, расслабленных образах, которые демонстрируют этот тренд.

Как внедрить lazy luxury в свой гардероб

Чтобы адаптировать этот тренд к своему стилю, выберите несколько базовых вещей, которые в первую очередь должны быть комфортными и из натуральных материалов. Постепенно добавляйте аксессуары и акценты, но в умеренных количествах.

Шаги для внедрения lazy luxury

  • Начните с удобных джинсов или брюк с высококачественных тканей.
  • Добавьте простую футболку или рубашку, которую можно надеть с минимальными усилиями.
  • Выбирайте обувь, которая не требует жертв — лоферы или сандалии на низком каблуке идеально подойдут.
  • Закончите образ аксессуарами, которые подчеркнут вашу индивидуальность — минималистичная сумка или элегантные солнечные очки.

Lazy luxury — это стиль для тех, кто устал от выверенных образов и хочет чувствовать себя естественно и комфортно, оставаясь при этом стильной. Эстетика этого тренда заключается в свободе и небрежности, в которой каждая деталь выглядит не кричаще, а элегантно. Это искусство сочетать комфорт с роскошью, не делая лишних усилий.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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