Шик без пафоса: почему идеальная тихая роскошь больше не в моде

Стилисты объяснили, что такое Lazy luxury — стиль 2025 года с акцентом на комфорт

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Мода меняется, и если ещё недавно идеальная, сдержанная "тихая роскошь" была на пике популярности, то в 2025 году ей на смену пришла новая эстетика — lazy luxury или "ленивая роскошь". Что это такое и почему этот стиль становится всё более популярным, давайте разберемся!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в расслабленном образе

Что такое ленивая роскошь

Lazy luxury - это не про неряшливость или беспечность, а скорее про изысканную расслабленность, где каждый элемент в вашем образе передает стиль, но без усилий. Это не про идеально выглаженные костюмы и гламурные аксессуары. Наоборот, речь идет о том, чтобы выглядеть шикарно без явного желания выглядеть "правильно". Такой стиль подходит тем, кто устал от напряженности и постоянно подстраивающегося образа.

Основные характеристики lazy luxury

Непринужденность и свобода в сочетаниях.

Стиль, который не требует усилий.

Удобные вещи, которые смотрятся дорого, но без явных брендов.

Каждая вещь в вашем гардеробе должна быть комфортной, но при этом особенной.

Как выглядит стиль

Не стоит думать, что "ленивая роскошь" — это просто удобные вещи, как футболки или джинсы. В этом стиле особое внимание уделяется качеству ткани и деталям. Это могут быть потертые джинсы, ручная вышивка или мягкий тренч, который слегка мят, но при этом не теряет своей элегантности.

Примеры вещей, соответствующих этому стилю

Легкие рубашки, заправленные небрежно.

Тренчи и жакеты с эффектом "винтаж" и с мягкими линиями.

Простые, но стильные лоферы или сапоги без ярких акцентов.

Распущенные волосы и минимальные аксессуары.

Никаких идеальных комплектов

Забудьте о стремлении к совершенству! Lazy luxury не терпит идеальных комплектов. Это стиль, который выражается в естественности и небрежности, при этом каждая деталь всё равно выглядит дорого и изысканно. Главное — не стараться, а носить то, что нравится, не оглядываясь на тренды.

Как это выглядит на практике

Джинсы с кристаллами или вышивкой, которые, на первый взгляд, выглядят как простые, но при этом — дизайнерская работа.

Простые футболки, но с тканями высшего качества, которые ощущаются на коже приятно и дорого.

Слегка растрепанные волосы, которые добавляют образу лёгкости, но подчёркивают стиль.

Почему lazy luxury становится популярным

Модные бренды и фэшн-инфлюенсеры начали отходить от пафосных образов, выбирая непринужденность и комфорт. Сильно выверенные образы с идеально сидящими вещами начали терять свою актуальность. В мире, где важен комфорт, женщины больше не хотят "быть лучшими версиями себя". Они хотят быть собой, в удобных и стильных вещах, не боясь выглядеть неидеально.

Преимущества lazy luxury

Больше свободы в выборе одежды.

Удобство без жертв в качестве.

Стиль без принуждения.

Идеально для тех, кто не любит строгие правила моды.

Кто вдохновляет на lazy luxury

Многие фэшн-дома, такие как Celine, The Row, Khaite, начали применять эту концепцию в своих коллекциях. Их новые коллекции больше не ориентированы на создание идеальных, стерильных образов. Теперь можно увидеть небрежно заправленные рубашки и слегка помятые ткани, что стало символом новой роскоши.

Известные личности в стиле lazy luxury

Белла Хадид и Кендалл Дженнер часто появляются в мягких, расслабленных образах, которые демонстрируют этот тренд.

Как внедрить lazy luxury в свой гардероб

Чтобы адаптировать этот тренд к своему стилю, выберите несколько базовых вещей, которые в первую очередь должны быть комфортными и из натуральных материалов. Постепенно добавляйте аксессуары и акценты, но в умеренных количествах.

Шаги для внедрения lazy luxury

Начните с удобных джинсов или брюк с высококачественных тканей.

Добавьте простую футболку или рубашку, которую можно надеть с минимальными усилиями.

Выбирайте обувь, которая не требует жертв — лоферы или сандалии на низком каблуке идеально подойдут.

Закончите образ аксессуарами, которые подчеркнут вашу индивидуальность — минималистичная сумка или элегантные солнечные очки.

Lazy luxury — это стиль для тех, кто устал от выверенных образов и хочет чувствовать себя естественно и комфортно, оставаясь при этом стильной. Эстетика этого тренда заключается в свободе и небрежности, в которой каждая деталь выглядит не кричаще, а элегантно. Это искусство сочетать комфорт с роскошью, не делая лишних усилий.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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