Коллаген — революция в борьбе с морщинами? Вся правда и мифы об этой чудо-молекуле

Коллаген в добавках улучшает упругость кожи и уменьшает морщины — мнение косметолога

3:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Коллаген — важный элемент для поддержания упругости и эластичности кожи. Со временем, из-за уменьшения его производства в организме, мы начинаем замечать морщины, утрату тонуса и упругости кожи. В последние годы коллаген стал неотъемлемой частью косметических и нутрицевтических средств. Но каковы реальные его преимущества, и что из этого правда, а что — мифы?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с ухоженной кожей лица

Коллаген и возраст

Правда

Коллаген в организме начинает снижаться с возраста 25-30 лет, при этом теряется около 1% в год. С возрастом, особенно в период менопаузы, этот процесс ускоряется, что влияет на упругость кожи и образует морщины. Принятие коллагеновых добавок может помочь стимулировать синтез собственного коллагена и вернуть коже былую плотность и сияние.

Коллаген в добавках — плохо усваивается

Ложь

Несмотря на то что молекулы коллагена довольно большие, они обычно проходят процесс гидролиза, который дробит их на пептиды, значительно улучшая усвоение. Эти пептиды распознаются кожей и помогают активизировать выработку собственного коллагена, а также других полезных компонентов, таких как эластин и гиалуроновая кислота.

Все добавки с коллагеном животного происхождения

Правда

В большинстве случаев коллаген для пищевых добавок получают из бычьего или рыбьего источников. Оба типа коллагена имеют одинаковую усвояемость, но рыбий коллаген иногда оставляет привкус, в отличие от бычьего. Кроме того, многие производители используют морской коллаген из-за возможности лучше отслеживать его происхождение.

Существует ли растительный коллаген

Правда

Растительный коллаген сам по себе не существует, так как растения не содержат коллаген. Однако некоторые аминокислоты, такие как пролин, глицин и аргинин, входящие в состав коллагена, присутствуют в растениях. Это позволяет стимулировать выработку коллагена в организме, но это не является настоящим коллагеном. Веганский коллаген — это усилитель, помогающий организму производить коллаген, и в последнее время стали популярны продукты с этим ингредиентом.

Коллаген и синергия: добавки и косметика

Сложно сказать

Хотя нет конкретных научных данных о том, что одновременное использование коллагеновых добавок и косметики дает заметный синергийный эффект, можно предположить, что они дополняют друг друга. Косметика с коллагеном действует на кожу поверхностно, а добавки питают ее изнутри, помогая укрепить не только кожу, но и суставы, кости и мышцы.

Как принимать коллаген

Обычно коллаген принимается в виде капсул, порошка или шотов. Для молодой кожи рекомендуется 2,5 г коллагена в день, а для зрелой — до 10 г. Препараты стоит принимать натощак для лучшего усвоения, а курс может длиться 3 месяца и повторяться два-три раза в год.

Коллаген — не панацея, но может стать важным дополнением для поддержания молодости кожи. Он стимулирует её обновление и способствует восстановлению утраченной упругости. Однако не стоит забывать, что только комплексный уход и здоровый образ жизни помогут достичь наилучших результатов.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.



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