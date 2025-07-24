Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджетные фартуки для кухни: лучшие материалы и их характеристики
Разметка без знака не имеет юридической силы — правила парковки для водителей
Как дарксторы и ПВЗ нарушают права жильцов: мнение сенатора
Туротрасль РФ подтверждает: спрос на отдых в Таиланде не снижается
МВД возбудил первое уголовное дело о дропперстве в России: подробности задержания
Крушение Ан-24 под Тындой: первые данные с места авиакатастрофы
Плавание, велоспорт и легкий бег: идеальные виды спорта для жары — советы эксперта
Жалоба в прокуратуру: URA.RU обвиняет следствие в нарушении прав
США доминируют над Европой: мнение политолога Ростислава Ищенко

Гардероб мечты: как носить платье-халат и выглядеть элегантно, даже если это антитренд

Стилисты объяснили, как носить платье-халат летом: образы для дня и вечера
2:59
Моя семья » Красота и стиль

Платье-халат — один из самых универсальных и стильных предметов гардероба, который, несмотря на свою принадлежность к антитрендам, продолжает набирать популярность с каждым летом. Секрет его успеха заключается в уникальной комбинации комфорта и элегантности, что делает его идеальным выбором как для расслабленного дня на пляже, так и для вечеринки под звёздным небом. Этот тренд уже давно не просто "модная новинка", а настоящая классика, к которой снова возвращаются самые стильные модницы.

Девушка в стильном платье-халате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в стильном платье-халате

Почему платье-халат снова на пике популярности

Платье-халат — это не просто удобная вещь, но и один из самых универсальных элементов гардероба. Оно было создано ещё в 1930-х годах Эльзой Скиапарелли, но настоящий триумф пережило благодаря Диане фон Фюрстенберг в 1970-х, которая придала ему уникальный силуэт с перекрещивающимся передом. Этот стиль подчеркивает талию и визуально вытягивает силуэт, делая фигуру более изящной.

Немало внимания к платью-халату привлекли и последние показы на подиумах. На весну/лето 2025 года модели от таких брендов, как Courrèges и Ferragamo, продемонстрировали новые интерпретации классики, добавив ей сексуальности, яркости и современности.

Как носить платье-халат летом 2025

Секрет носки платья-халата этим летом — в простоте. Как и знаменитые топ-модели Эльза Хоск и Белла Хадид, создайте лёгкий, непринуждённый образ с минималистичным платьем-халатом. Всё, что вам нужно, это стильные аксессуары:

  • Многослойные браслеты.
  • Солнцезащитные очки-маски.
  • Сумки-корзины.
  • Сапоги в городе и сандалии на пляже.

Эти детали придают образу завершённость и подчёркивают вашу индивидуальность, не перегружая его.

Как выбрать идеальное платье-халат для этого сезона

Для создания стильного и элегантного образа выберите платье, которое подойдёт именно вам по стилю и текстуре. Некоторые из самых популярных моделей сезона:

  • Платье-халат миди.
  • Атласное платье миди.
  • Платье из искусственной замши.
  • Хлопковое платье с запахом.
  • Шелковое платье.

Платье-халат подходит для любых случаев — от дневного выхода в город до вечеринки с друзьями. Это платье, которое должно быть в гардеробе каждой модницы, желающей выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.

Платье-халат — это не просто тренд, это стильный и удобный выбор для тех, кто хочет выглядеть актуально в 2025 году. Простота и элегантность, свобода и уверенность — вот что делает это платье обязательным элементом летнего гардероба.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Согнутый кончик хвоста у кошки указывает на её сомнения и осторожность
Учёные из Лейпцига фиксируют тревожное увеличение нанопластика в океанах
Выращивайте сорта Айдаред, Орлик и Звёздочка для зимнего хранения урожая яблок
Эксперт объяснил, можно ли замораживать сыр и как это влияет на вкус
Полину Гагарину заподозрили в использовании фонограммы
Как правильно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать штрафов и долгов
Самостоятельный выход из авто может вызвать подозрения у инспектора — ГИБДД
Listín Diario: турпоток в Доминикану растёт за счёт новых стран, включая Кубу и Португалию
Певица Розалия делится подходом к тренировкам: функциональный тренинг для силы и выносливости
Азербайджанская нефть предлагается с большими скидками: загрязнена хлоридами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.