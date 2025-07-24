Гардероб мечты: как носить платье-халат и выглядеть элегантно, даже если это антитренд

Платье-халат — один из самых универсальных и стильных предметов гардероба, который, несмотря на свою принадлежность к антитрендам, продолжает набирать популярность с каждым летом. Секрет его успеха заключается в уникальной комбинации комфорта и элегантности, что делает его идеальным выбором как для расслабленного дня на пляже, так и для вечеринки под звёздным небом. Этот тренд уже давно не просто "модная новинка", а настоящая классика, к которой снова возвращаются самые стильные модницы.
Платье-халат — это не просто удобная вещь, но и один из самых универсальных элементов гардероба. Оно было создано ещё в 1930-х годах Эльзой Скиапарелли, но настоящий триумф пережило благодаря Диане фон Фюрстенберг в 1970-х, которая придала ему уникальный силуэт с перекрещивающимся передом. Этот стиль подчеркивает талию и визуально вытягивает силуэт, делая фигуру более изящной.
Немало внимания к платью-халату привлекли и последние показы на подиумах. На весну/лето 2025 года модели от таких брендов, как Courrèges и Ferragamo, продемонстрировали новые интерпретации классики, добавив ей сексуальности, яркости и современности.
Секрет носки платья-халата этим летом — в простоте. Как и знаменитые топ-модели Эльза Хоск и Белла Хадид, создайте лёгкий, непринуждённый образ с минималистичным платьем-халатом. Всё, что вам нужно, это стильные аксессуары:
Эти детали придают образу завершённость и подчёркивают вашу индивидуальность, не перегружая его.
Для создания стильного и элегантного образа выберите платье, которое подойдёт именно вам по стилю и текстуре. Некоторые из самых популярных моделей сезона:
Платье-халат подходит для любых случаев — от дневного выхода в город до вечеринки с друзьями. Это платье, которое должно быть в гардеробе каждой модницы, желающей выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно.
Платье-халат — это не просто тренд, это стильный и удобный выбор для тех, кто хочет выглядеть актуально в 2025 году. Простота и элегантность, свобода и уверенность — вот что делает это платье обязательным элементом летнего гардероба.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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