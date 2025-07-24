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Прощай, чёткие контуры: размазанные губы — новый тренд, который ты легко сможешь повторить

Визажисты назвали неаккуратный макияж губ трендом года, который легко повторить
3:06
Моя семья » Красота и стиль

2025 год принес с собой новый тренд в макияже губ, который радикально меняет представление о "правильных" губах. Больше не нужно стремиться к идеальным чётким контурам и резким линиям — на сцену выходят размазанные, слегка размытые губы, которые выглядят естественно, свежо и непринуждённо. Давайте разберёмся, как легко создать этот стиль и быть в тренде!

Девушка с естественным макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с естественным макияжем

Естественность вместо резких линий

  • Когда-то макияж губ был синонимом чётких контуров, идеально прорисованных карандашом. Однако тренды 2025 года призывают к отказу от этого стандарта. Вместо острых линий — мягкий омбре-эффект, который визуально увеличивает губы и придает им естественную полноту. Это вдохновлено корейским макияжем, где популярны мягкие и слегка размытые губы. Эффект недавнего "помидорного" макияжа или "девушки-клубники" — вот что на пике популярности!

Мягкость и кремовые текстуры

  • Теперь в арсенале визажистов — новые продукты с кремообразной консистенцией, которые идеально растушевываются. Они позволяют добиться эффекта размазанных губ, который выглядит современно и легко. Например, двухсторонний карандаш, с классическим кончиком на одном конце и мягким аппликатором на другом, позволяет создать размытый контур за несколько движений. Вы можете использовать его для размывания края губ и добиться натурального эффекта.

Как сделать размазанные губы

  • Чтобы создать идеальный размытый эффект, можно использовать классический карандаш для губ. Нарисуйте обычный контур, а затем аккуратно растушуйте его пальцем. Для этого лучше всего использовать безымянный палец — он даёт легкое и равномерное распределение цвета. Слегка растертый контур не только создаст эффект естественности, но и добавит губам объёма.

Кремовые и глянцевые помады

  • Для достижения максимально естественного и расслабленного вида используйте кремовые или глянцевые помады. Эти текстуры идеально подходят для размазанного макияжа губ, потому что они мягко ложатся на губы и придают им естественный блеск. Важное преимущество — такие помады не оставляют чётких следов, даже если слегка размажутся.

Завершающий штрих: лёгкая естественность

  • Размазанные губы — это не просто тренд, а настоящий символ свободы и легкости в макияже. Уходите от строгих правил и создавайте свой неповторимый стиль. Этот макияж идеально подходит для дневных выходов, а также для вечеринок, где хочется выглядеть модно, но не перегруженно.

Смело пробуйте новый тренд 2025 года — размазанные губы! Слегка размазанные, с мягким омбре, они выглядят сексуально, но ненавязчиво. Это прекрасный способ выглядеть натурально и стильно одновременно. Несколько простых шагов — и вы в тренде!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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