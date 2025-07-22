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Этот оттенок покорит мир: грибной коричневый для волос, который будет в тренде 2025 года

Дизайнеры назвали грибной коричневый самым элегантным оттенком волос этого года
2:57
Моя семья » Красота и стиль

В 2025 году мир красоты снова обращается к природным оттенкам, и одним из самых обсуждаемых и стильных становится грибной коричневый. Этот цвет, вдохновленный грибами, отличается изысканным холодным дымчатым оттенком, который идеально подойдет как брюнеткам, так и блондикам, желающим перемен.

Девушка с грибным коричневым цветом волос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с грибным коричневым цветом волос

Почему грибной коричневый так популярен

  • Естественность и элегантность: грибной коричневый оттенок сочетает в себе серо-коричневые и бежевые нотки, что делает его нейтральным и подходящим для большинства типов кожи.
  • Легкость в уходе: он не требует частых коррекций, так как его мягкий тон естественно выцветает, не нарушая гармонии.
  • Многообразие вариантов: этот оттенок легко адаптируется под различные стили, от холодных до теплых тонов, что делает его универсальным выбором.

Как получить грибной коричневый в салоне

Чтобы добиться идеального результата, важно сообщить своему парикмахеру о желаемом оттенке: уточните, что вам нужен холодный каштановый цвет с серо-коричневыми и бежевыми нотками, напоминающими грибы. Для этого лучше всего подойдет комбинация техник, таких как мелирование, балаяж или бэбилайтс, что позволит достичь максимально естественного и сдержанного вида.

Как ухаживать за грибным коричневым цветом

  • Используйте шампуни для окрашенных волос: эти продукты помогут сохранить насыщенность цвета и защитить волосы от вымывания.
  • Фиолетовый или синий шампунь: эти средства помогут нейтрализовать теплые оттенки и поддерживать холодный оттенок гриба.
  • Профессиональные тоники: рекомендуется использовать тоник раз в несколько недель для восстановления цвета и поддержания его яркости.

Грибной коричневый для любого типа волос

  • Для брюнеток: этот оттенок отлично освежит ваш образ, не требуя перехода в светлый цвет.
  • Для блондинок: если вы хотите сменить цвет, но не хотите уходить далеко от своего естественного оттенка, грибной коричневый станет идеальным выбором.

С чем носить грибной коричневый

  • Укладки с объемом: грибной коричневый великолепно выглядит на длинных волосах с легкими волнами, пучками или косами.
  • Каре и пикси: этот оттенок также будет выглядеть потрясающе на коротких стрижках, таких как каре или пикси, придавая им утонченность и стиль.
  • Простота в уходе: чтобы поддерживать стильный вид, используйте легкий мусс для объема и лак для фиксации.

Идеальный выбор для 2025 года — грибной коричневый оттенок, который позволяет вам быть модной, не жертвуя природной красотой. Простой в уходе, универсальный и изысканный, он идеально подходит для женщин всех возрастов и типов кожи.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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