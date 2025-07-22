Этот оттенок покорит мир: грибной коричневый для волос, который будет в тренде 2025 года

В 2025 году мир красоты снова обращается к природным оттенкам, и одним из самых обсуждаемых и стильных становится грибной коричневый. Этот цвет, вдохновленный грибами, отличается изысканным холодным дымчатым оттенком, который идеально подойдет как брюнеткам, так и блондикам, желающим перемен.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с грибным коричневым цветом волос
Почему грибной коричневый так популярен
Естественность и элегантность: грибной коричневый оттенок сочетает в себе серо-коричневые и бежевые нотки, что делает его нейтральным и подходящим для большинства типов кожи.
Легкость в уходе: он не требует частых коррекций, так как его мягкий тон естественно выцветает, не нарушая гармонии.
Многообразие вариантов: этот оттенок легко адаптируется под различные стили, от холодных до теплых тонов, что делает его универсальным выбором.
Как получить грибной коричневый в салоне
Чтобы добиться идеального результата, важно сообщить своему парикмахеру о желаемом оттенке: уточните, что вам нужен холодный каштановый цвет с серо-коричневыми и бежевыми нотками, напоминающими грибы. Для этого лучше всего подойдет комбинация техник, таких как мелирование, балаяж или бэбилайтс, что позволит достичь максимально естественного и сдержанного вида.
Как ухаживать за грибным коричневым цветом
Используйте шампуни для окрашенных волос: эти продукты помогут сохранить насыщенность цвета и защитить волосы от вымывания.
Фиолетовый или синий шампунь: эти средства помогут нейтрализовать теплые оттенки и поддерживать холодный оттенок гриба.
Профессиональные тоники: рекомендуется использовать тоник раз в несколько недель для восстановления цвета и поддержания его яркости.
Грибной коричневый для любого типа волос
Для брюнеток: этот оттенок отлично освежит ваш образ, не требуя перехода в светлый цвет.
Для блондинок: если вы хотите сменить цвет, но не хотите уходить далеко от своего естественного оттенка, грибной коричневый станет идеальным выбором.
С чем носить грибной коричневый
Укладки с объемом: грибной коричневый великолепно выглядит на длинных волосах с легкими волнами, пучками или косами.
Каре и пикси: этот оттенок также будет выглядеть потрясающе на коротких стрижках, таких как каре или пикси, придавая им утонченность и стиль.
Простота в уходе: чтобы поддерживать стильный вид, используйте легкий мусс для объема и лак для фиксации.
Идеальный выбор для 2025 года — грибной коричневый оттенок, который позволяет вам быть модной, не жертвуя природной красотой. Простой в уходе, универсальный и изысканный, он идеально подходит для женщин всех возрастов и типов кожи.
Уточнения
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.