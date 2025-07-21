Пять минут утром, которые могут поменять твою фигуру и сон

Эффективные способы привыкнуть к тренировкам утром: постепенный подъем и подготовка с вечера

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Утренние тренировки — это не просто про спорт. Они дают заряд бодрости, разгоняют метаболизм, помогают худеть и даже делают сон крепче. Но как научиться вставать ради спорта, если ты и так с трудом выползаешь из кровати?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

Чем полезен фитнес по утрам

Меньше шансов пропустить тренировку. Проснувшись, ты не успеешь придумать себе оправдание.

Гормоны радости в помощь. После спорта растет уровень эндорфинов и дофамина, и ты чувствуешь себя лучше целый день.

Ускорение метаболизма. Калории сгорают активнее, а в ход идет прежде всего жир.

Крепкий сон. Физическая активность и солнечный свет стабилизируют биоритмы.

Как начать тренироваться по утрам

Высыпайся. Переходи на новый график постепенно — ложись спать на 30 минут раньше каждые пару дней.

Сон без гаджетов. Отключай устройства за час до сна, сделай спальню темной, тихой и прохладной. Это улучшит восстановление и настроение.

Вставай раньше на 15 минут. Сначала делай простую зарядку или растяжку. Через пару недель увеличь время на еще 15 минут — так ты войдешь в режим без стресса.

Готовься с вечера. Подготовь форму, собери сумку, продумай завтрак — и утро пройдет легче.

Ставь будильник подальше. Так тебе придется встать, чтобы его выключить — а значит, ты точно не останешься в кровати.

Выпей кофе перед тренировкой. Чашка черного кофе без сахара усилит выносливость и поможет организму сжигать жир.

Уточнения

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — «обучать, воспитывать») — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.



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