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Пять минут утром, которые могут поменять твою фигуру и сон

Эффективные способы привыкнуть к тренировкам утром: постепенный подъем и подготовка с вечера
1:44
Моя семья » Красота и стиль

Утренние тренировки — это не просто про спорт. Они дают заряд бодрости, разгоняют метаболизм, помогают худеть и даже делают сон крепче. Но как научиться вставать ради спорта, если ты и так с трудом выползаешь из кровати?

Девушка с йога - ковриком в спортивной форме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с йога - ковриком в спортивной форме

Чем полезен фитнес по утрам

  • Меньше шансов пропустить тренировку. Проснувшись, ты не успеешь придумать себе оправдание.
  • Гормоны радости в помощь. После спорта растет уровень эндорфинов и дофамина, и ты чувствуешь себя лучше целый день.
  • Ускорение метаболизма. Калории сгорают активнее, а в ход идет прежде всего жир.
  • Крепкий сон. Физическая активность и солнечный свет стабилизируют биоритмы.

Как начать тренироваться по утрам

  • Высыпайся. Переходи на новый график постепенно — ложись спать на 30 минут раньше каждые пару дней.
  • Сон без гаджетов. Отключай устройства за час до сна, сделай спальню темной, тихой и прохладной. Это улучшит восстановление и настроение.
  • Вставай раньше на 15 минут. Сначала делай простую зарядку или растяжку. Через пару недель увеличь время на еще 15 минут — так ты войдешь в режим без стресса.
  • Готовься с вечера. Подготовь форму, собери сумку, продумай завтрак — и утро пройдет легче.
  • Ставь будильник подальше. Так тебе придется встать, чтобы его выключить — а значит, ты точно не останешься в кровати.
  • Выпей кофе перед тренировкой. Чашка черного кофе без сахара усилит выносливость и поможет организму сжигать жир.

Уточнения

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train — «обучать, воспитывать») — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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