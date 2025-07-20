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Семь простых привычек, которые тайно мешают твоему похудению

Основные правила похудения: как питание, режим и стресс влияют на вес
2:34
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Можно ли похудеть без диет и изнурительных тренировок? Да, если перестать верить в чудо-таблетки и начать следовать простым, но рабочим правилам.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка
  1. Пей чистую воду и несладкие напитки
    Вода — лучший союзник метаболизма. Она не содержит калорий, запускает обменные процессы и помогает контролировать аппетит. Чай и кофе — тоже вариант, если пьешь их без сахара. Забудь о мифе про "обязательные 2 литра": ориентируйся на свои ощущения.
  2. Следи за скрытым сахаром
    Сахар — враг стройности. Но помимо очевидных сладостей, он скрывается в йогуртах, соусах и даже хлебе. Читай состав продуктов, прежде чем положить их в корзину.
  3. Больше овощей и фруктов
    Правильное питание — не про голод, а про умный выбор. Вместо шоколадки — яблоко, вместо печенья — морковь. Фрукты лучше есть утром, когда организму нужна энергия, а клетчатка поможет пищеварению.
  4. Завтрак обязателен, ужин — по ситуации
    Завтрак запускает обмен веществ. А вот поздний ужин перегружает ЖКТ и мешает нормальному сну. Если нужно выбирать — лучше пропустить ужин.
  5. Ешь без телефона
    Гаджеты за столом отвлекают, и ты ешь больше, чем нужно. Сделай из еды осознанный ритуал — так легче почувствовать насыщение.
  6. Не "кусочничай"
    Перекусы — это нормально. А вот бесконтрольное "жевание" — путь к лишнему весу. Если хочется есть постоянно — возможно, это сигнал организма. Иногда помогает корректировка питания или консультация врача.
  7. Двигайся, как тебе нравится
    Йога, ходьба, велосипед, танцы — выбирай то, что приносит радость. Главное — регулярность. И не забывай про шагомер: 8-10 тысяч шагов в день — уже отличное начало.
  8. Взвешивайся не чаще раза в неделю
    Вес колеблется каждый день. Смотри на динамику раз в 7-10 дней, а лучше делай замеры объемов — так ты увидишь реальный результат.
  9. Береги нервы
    Стресс мешает похудению. Переходи на ПП постепенно, не ставь жестких запретов. Если тревожность не уходит — не бойся обратиться за помощью.
  10. Живи по режиму
    Сон и регулярное питание помогают держать гормоны в норме. Идеально — 7-8 часов сна, завтрак до 10 утра и ужин за 3-4 часа до сна.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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