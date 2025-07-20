Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приоритеты в области технологий и дизайна: сколько зарабатывают в Nike
Николай Бурляев заявил, что Алла Пугачёва сможет вернуться в Россию, если попросит прощения
Подкормка смородины в июле влияет на закладку урожая следующего года
Питомцы ложатся на кресло или кровать владельца для укрепления связи
Раскрыты причины, почему во Франции местные жители не бунтуют против туристов
Названы 3 тактики для улучшения тренировки мышц живота и получения рельефного пресса
Электромобили выдерживают: VW ID.3 подтвердил эффективность даже после износа
В Мьянме зафиксировано уникальное явление во время землетрясения
Регулярная ходьба снижает риск диабета и инфаркта — данные исследований

Одно средство — пять ошибок: что чаще всего делают с несмываемым кондиционером

Несмываемый кондиционер — правила использования для защиты волос
1:59
Моя семья » Красота и стиль

Несмываемый кондиционер — не просто модный продукт на полках магазинов, а реальный помощник для волос, если знать, как его использовать.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg
Девушка моет голову

Мир ухода за волосами кажется бесконечным, и среди всех средств особенно выделяется несмываемый кондиционер. Он облегчает укладку, защищает волосы от фена, помогает сохранить влагу и делает расчесывание проще. Но работает он только при правильном применении.

Кому нужен несмываемый кондиционер

Если ваши волосы гладкие, крепкие, не окрашенные и не пересушенные — вам он, скорее всего, не нужен.
Но если они:

  • ломкие,
  • пористые,
  • окрашенные,
  • пушатся от влажности,
  • или легко путаются,
    — средство поможет.

"Несмываемый кондиционер запечатывает влагу, заполняет повреждения и создает защитную пленку", — говорит стилист.

Как наносить — чтобы не испортить волосы

  • Применять его стоит только на влажные, отжатые полотенцем волосы.
  • И только на длину и кончики — не на корни!
  • Пары капель или несколько пшиков спрея вполне достаточно.

Текстура важна: как не переборщить

  • Для тонких и сухих волос — выбирайте спрей или легкое молочко.
  • Для густых и жестких — подойдет крем.
  • Для сильно поврежденных кончиков — масло, но в микродозах.

Если переборщите, волосы будут выглядеть несвежими. Начинайте с малого.

Это не замена обычного кондиционера

Несмываемый — это не альтернатива, а дополнение. Обычный кондиционер нужен для смягчения и закрытия кутикулы. Несмываемый — для защиты и ухода после мытья.

Идеально для укладки и термозащиты

Фен, стайлер, солнце — несмываемый кондиционер станет барьером между волосом и внешней агрессией.
Он удерживает влагу и помогает укладке дольше сохранять форму.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак

Беременная Ида Галич делится подробностями своих будней: поздние завтраки, борьба с бессонницей и секреты кулинарии для будущей семьи.

Ида Галич показала, чем питается во время беременности
Цымбалюк-Романовская рассказала, что гадалка предсказала ей рождение дочери
Пророчество на 7 лет вперёд: как предсказание изменило жизнь экс-жены Джигарханяна
Собчак разгромила нетрезвую звезду на интервью: ты дурак что ли?
Лолита Милявская на фоне долгостроя: почему её образ вызвал шквал критики в Сети?
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Последние материалы
Приоритеты в области технологий и дизайна: сколько зарабатывают в Nike
Несмываемый кондиционер — правила использования для защиты волос
Николай Бурляев заявил, что Алла Пугачёва сможет вернуться в Россию, если попросит прощения
Подкормка смородины в июле влияет на закладку урожая следующего года
Питомцы ложатся на кресло или кровать владельца для укрепления связи
Раскрыты причины, почему во Франции местные жители не бунтуют против туристов
Названы 3 тактики для улучшения тренировки мышц живота и получения рельефного пресса
Электромобили выдерживают: VW ID.3 подтвердил эффективность даже после износа
В Мьянме зафиксировано уникальное явление во время землетрясения
Регулярная ходьба снижает риск диабета и инфаркта — данные исследований
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.