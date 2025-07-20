Одно средство — пять ошибок: что чаще всего делают с несмываемым кондиционером

Несмываемый кондиционер — правила использования для защиты волос

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Несмываемый кондиционер — не просто модный продукт на полках магазинов, а реальный помощник для волос, если знать, как его использовать.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/d2/9e/05/d29e05527fa065fa79b74c987565b30d.jpg Девушка моет голову

Мир ухода за волосами кажется бесконечным, и среди всех средств особенно выделяется несмываемый кондиционер. Он облегчает укладку, защищает волосы от фена, помогает сохранить влагу и делает расчесывание проще. Но работает он только при правильном применении.

Кому нужен несмываемый кондиционер

Если ваши волосы гладкие, крепкие, не окрашенные и не пересушенные — вам он, скорее всего, не нужен.

Но если они:

ломкие,

пористые,

окрашенные,

пушатся от влажности,

или легко путаются,

— средство поможет.

"Несмываемый кондиционер запечатывает влагу, заполняет повреждения и создает защитную пленку", — говорит стилист.

Как наносить — чтобы не испортить волосы

Применять его стоит только на влажные, отжатые полотенцем волосы.

И только на длину и кончики — не на корни!

Пары капель или несколько пшиков спрея вполне достаточно.

Текстура важна: как не переборщить

Для тонких и сухих волос — выбирайте спрей или легкое молочко.

Для густых и жестких — подойдет крем.

Для сильно поврежденных кончиков — масло, но в микродозах.

Если переборщите, волосы будут выглядеть несвежими. Начинайте с малого.

Это не замена обычного кондиционера

Несмываемый — это не альтернатива, а дополнение. Обычный кондиционер нужен для смягчения и закрытия кутикулы. Несмываемый — для защиты и ухода после мытья.

Идеально для укладки и термозащиты

Фен, стайлер, солнце — несмываемый кондиционер станет барьером между волосом и внешней агрессией.

Он удерживает влагу и помогает укладке дольше сохранять форму.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.