Модные ошибки: фасоны джинсов, которые давно устарели и портят образ

Эти джинсы портят даже самый стильный образ — срочно проверьте свой гардероб

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие уверены: «джинсы всегда в моде». И это правда, но не все. Есть фасоны, которые вышли из трендов, но по-прежнему живут в гардеробах — и, увы, добавляют лишние 5–10 лет к образу. И дело не только в моде, но и в том, как определённый крой и посадка влияют на пропорции фигуры.

Фото: https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/newscms/2015_26/642091/skinny-jeans-stock-today-150622.jpg Джинсы

Джинсы, которые реально старят

Слишком заниженная талия. Она «режет» силуэт, акцентирует внимание на животе и визуально укорачивает ноги. Скинни из плотного стрейча. Устаревшие и неудобные, они подчёркивают каждый изгиб и делают образ «тяжёлым». Темно-синий без формы. Оттенок вроде и универсальный, но без свежего кроя и деталей выглядит устаревшим. Сложный декор и вышивка. Чем больше страз, блёсток, потертостей и завитушек — тем сильнее «эффект 2007 года». Клёш от бедра. Вариант, который работает далеко не на всех и часто делает силуэт грузным.

Что выбирать вместо

Прямые или слегка зауженные модели с высокой талией.

Джинсы цвета «светлый деним» — они визуально «освежают» и добавляют лёгкости.

Укороченные длины — актуальны и зрительно вытягивают ноги.

Без лишнего декора, но с качественной фурнитурой и швами.

Маленький лайфхак

Примеряйте джинсы не с майкой, а с рубашкой, жакетом или футболкой заправленного кроя — так сразу видно, работают они в образе или нет.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



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