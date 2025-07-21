Модные ошибки: фасоны джинсов, которые давно устарели и портят образ
Эти джинсы портят даже самый стильный образ — срочно проверьте свой гардероб
1:39
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21.07.2025 07:10
Многие уверены: «джинсы всегда в моде». И это правда, но не все. Есть фасоны, которые вышли из трендов, но по-прежнему живут в гардеробах — и, увы, добавляют лишние 5–10 лет к образу. И дело не только в моде, но и в том, как определённый крой и посадка влияют на пропорции фигуры.
Фото: https://media-cldnry.s-nbcnews.com/image/upload/newscms/2015_26/642091/skinny-jeans-stock-today-150622.jpg
Джинсы
Джинсы, которые реально старят
Слишком заниженная талия. Она «режет» силуэт, акцентирует внимание на животе и визуально укорачивает ноги.
Скинни из плотного стрейча. Устаревшие и неудобные, они подчёркивают каждый изгиб и делают образ «тяжёлым».
Темно-синий без формы. Оттенок вроде и универсальный, но без свежего кроя и деталей выглядит устаревшим.
Сложный декор и вышивка. Чем больше страз, блёсток, потертостей и завитушек — тем сильнее «эффект 2007 года».
Клёш от бедра. Вариант, который работает далеко не на всех и часто делает силуэт грузным. Что выбирать вместо
Прямые или слегка зауженные модели с высокой талией.
Джинсы цвета «светлый деним» — они визуально «освежают» и добавляют лёгкости.
Укороченные длины — актуальны и зрительно вытягивают ноги.
Без лишнего декора, но с качественной фурнитурой и швами.
Маленький лайфхак
Примеряйте джинсы не с майкой, а с рубашкой, жакетом или футболкой заправленного кроя — так сразу видно, работают они в образе или нет.
Уточнения
брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах. Джинсы —
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru