Названы процедуры, которые категорически противопоказаны при активной форме акне

Процедуры при акне: как не навредить коже и выбрать действительно эффективный уход

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы сталкивались с воспалениями, прыщами и угревой сыпью, вы точно слышали противоположные советы: кто-то запрещает любые манипуляции, другие советуют срочно на чистку. Так можно ли вообще делать процедуры при акне? Можно, но с умом — и не все подряд.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Процедуры, которые только ухудшат ситуацию

Агрессивные пилинги. Глубокие кислотные составы могут нарушить защитный барьер и усилить раздражение. Особенно опасны в стадии обострения.

Глубокие кислотные составы могут нарушить защитный барьер и усилить раздражение. Особенно опасны в стадии обострения. Неаппаратная чистка с давлением. Давить воспалённые элементы вручную — прямой путь к постакне, рубцам и повторному воспалению.

Давить воспалённые элементы вручную — прямой путь к постакне, рубцам и повторному воспалению. Массаж лица. Любая стимуляция кровообращения может спровоцировать распространение воспалений по коже.

Что действительно помогает

Атравматическая чистка. Без давления и агрессии — только деликатное очищение с использованием ферментных составов и успокаивающих масок.

Без давления и агрессии — только деликатное очищение с использованием ферментных составов и успокаивающих масок. Курс фототерапии (LED). Голубой свет помогает уменьшить количество бактерий, вызвавших воспаление, без контакта с кожей.

Голубой свет помогает уменьшить количество бактерий, вызвавших воспаление, без контакта с кожей. Пилинги с азелаиновой или миндальной кислотой. Мягко регулируют выработку кожного сала и работают как противовоспалительное средство.

Мягко регулируют выработку кожного сала и работают как противовоспалительное средство. Дарсонваль. Снимает отёки и убивает бактерии, но только по назначению косметолога и на неоткрытые элементы.

Главное правило: сначала — к врачу

Если у вас диагностировано акне средней или тяжёлой степени, никакая процедура не заменит дерматолога. Косметология — это поддержка, но не основное лечение.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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