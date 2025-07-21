Названы процедуры, которые категорически противопоказаны при активной форме акне

Если вы сталкивались с воспалениями, прыщами и угревой сыпью, вы точно слышали противоположные советы: кто-то запрещает любые манипуляции, другие советуют срочно на чистку. Так можно ли вообще делать процедуры при акне? Можно, но с умом — и не все подряд.
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Акне
Процедуры, которые только ухудшат ситуацию
Агрессивные пилинги. Глубокие кислотные составы могут нарушить защитный барьер и усилить раздражение. Особенно опасны в стадии обострения.
Неаппаратная чистка с давлением. Давить воспалённые элементы вручную — прямой путь к постакне, рубцам и повторному воспалению.
Массаж лица. Любая стимуляция кровообращения может спровоцировать распространение воспалений по коже.
Что действительно помогает
Атравматическая чистка. Без давления и агрессии — только деликатное очищение с использованием ферментных составов и успокаивающих масок.
Курс фототерапии (LED). Голубой свет помогает уменьшить количество бактерий, вызвавших воспаление, без контакта с кожей.
Пилинги с азелаиновой или миндальной кислотой. Мягко регулируют выработку кожного сала и работают как противовоспалительное средство.
Дарсонваль. Снимает отёки и убивает бактерии, но только по назначению косметолога и на неоткрытые элементы.
Главное правило: сначала — к врачу
Если у вас диагностировано акне средней или тяжёлой степени, никакая процедура не заменит дерматолога. Косметология — это поддержка, но не основное лечение.
Уточнения
Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.