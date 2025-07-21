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Секреты ухода за телом после пляжа — и ошибки, которые все совершают

Восстановление после пляжа: дерматологи назвали ключевые этапы ухода за телом
2:01
Моя семья » Красота и стиль

Пляж, солнце, солёный ветер и беззаботные дни — мечта. Но кожа после отдыха часто напоминает о себе: сухость, стянутость, покраснение, раздражение. Чтобы не превратить загар в шелушение и не искать SOS-кремы ночью, важно знать: восстановление — не менее важно, чем SPF. Ниже — лучшие способы вернуть телу комфорт и сияние после дня на солнце.

Море у ног
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Море у ног

Увлажнение — сразу и щедро

После пляжа вашей коже требуется не просто крем, а настоящий «коктейль» из увлажняющих компонентов. Идеальный дуэт — гель с алоэ и лосьон с пантенолом. Не ждите вечера: нанесите сразу после душа, пока тело слегка влажное — так компоненты лучше впитаются.

Отшелушивание? Только мягкое

Не спешите с жёсткими скрабами — сразу после загара это травматично. Лучше используйте пилинги с ферментами или деликатные эксфолианты на основе кислот в низкой концентрации. Это поможет убрать загрязнения и сохранить ровный загар.

Холодный душ и компрессы

Если чувствуется жар и кожа «горит» — включите прохладную воду. Можно приложить компресс с зелёным чаем или ромашкой: это снимет воспаление и даст коже передышку.

Восстановление изнутри

После солнца тело теряет не только влагу, но и электролиты. Пейте больше чистой воды, добавьте огурцы, арбуз, листовые овощи. Кожа ответит благодарностью.

Минимум ткани — максимум кислорода

После пляжа дайте телу отдых в свободной хлопковой одежде. Избегайте синтетики и плотных бюстгальтеров: коже нужен воздух и комфорт.

Правильный уход после пляжа не займёт много времени, но продлит красоту загара и сохранит здоровье кожи. Пусть лето оставляет только приятные следы — в воспоминаниях, а не на теле.

Уточнения

Пляж — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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