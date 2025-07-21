Отдушки, силиконы и плотные текстуры: чем опасен крем для тела на лице

Никогда не используйте один крем для тела и лица — вот что происходит с кожей

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы хоть раз ловили себя на мысли "да какая разница — всё же кожа", когда тянулись за баночкой с кремом для тела, вы не одна. Но правда в том, что лицо — не просто участок кожи с особыми «требованиями», а настоящий VIP-персонаж в вашем уходе. И вот почему крем из одного тюбика на всё тело — не лучшая идея.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем

Кожа лица тоньше — и капризнее

Кожа на лице в 3–4 раза тоньше, чем на теле, особенно в зоне вокруг глаз. Она быстрее реагирует на раздражения, быстрее теряет влагу и хуже восстанавливается после «ошибок». Увлажняющий крем для тела может содержать больше отдушек, силиконов и жиров, которые на лице вызовут закупорку пор и воспаления.

Разный уровень pH и потребностей

У кожи лица и тела — разная кислотность и барьерные функции. Лосьон для тела часто не содержит компонентов, направленных на работу с чувствительностью, покраснением или выработкой себума. А именно это — ключ к здоровому и чистому лицу.

Активы — не туда

В кремах для тела чаще всего отсутствуют антиоксиданты, пептиды, кислоты или SPF. А это именно те активные вещества, которые нужны коже лица ежедневно. И наоборот — то, что работает на теле, может быть «тяжёлой артиллерией» для щёк и лба.

Не экономия, а потеря

Использование одного средства «на всё» может привести к раздражениям, забитым порам, шелушению и даже высыпаниям. Итог — вы потратите больше на восстановление кожи, чем сэкономили на баночках.

Что делать правильно

Для тела подойдёт крем погуще, с маслами и питательными компонентами. Для лица — средства с учётом типа кожи, с защитой от солнца и правильным pH. Уважайте особенности — и они ответят вам сиянием.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



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