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От праймера до румян: какие приёмы визажистов действительно работают в реальной жизни

5 приёмов визажистов, которые сделают ваш макияж идеальным — и всё это легко повторить дома
1:58
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, почему у визажистов всё всегда выглядит безупречно — ровный тон, сияющая кожа и идеально расставленные акценты? Хорошая новость: всё это не требует диплома школы макияжа. Некоторые профессиональные техники можно повторить прямо у себя дома, и результат будет «на миллион».

Вечерний макияж
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

Приём №1: Тон в две фазы

Профессионалы никогда не наносят плотный слой тона сразу. Они начинают с лёгкого тинта или базы, а потом «усаживают» более плотный тон кистью на зоны, требующие маскировки. Попробуйте: результат будет естественным, а кожа не будет перегружена.

Приём №2: Спрей перед макияжем

Фиксирующий спрей — это не только финиш. Визажисты распыляют его на кожу до макияжа, чтобы улучшить стойкость и убрать «пудровость». Особенно эффективно — после праймера и перед тональным кремом.

Приём №3: Блеск только в центре

Чтобы губы казались объёмнее, блеск или шиммерный тинт наносят только в центр нижней губы и каплю на верхнюю. Остальное — матовое или кремовое. Такой приём создаёт визуальный «пуш-ап» без уколов.

Приём №4: Румяна — выше, чем кажется логичным

Визажисты размещают румяна не на яблочках щёк, а чуть выше — ближе к вискам. Это визуально подтягивает лицо и делает образ свежее.

Приём №5: Пудра — не везде

Профессионалы пудрят только Т-зону и области, где возможны заломы. Щёки и скулы оставляют сияющими. Это даёт коже «живой» вид и не подчёркивает текстуру.

Макияж — это не магия, а система маленьких хитростей. Освоив эти приёмы, вы с лёгкостью создадите эффект «как с обложки» у себя дома. Осталось только попробовать!

Уточнения

Визажист — специалист в области макияжа, мастер по созданию образа с помощью косметических средств.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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